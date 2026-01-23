Juve-Napoli, crocevia decisivo: tra lo spartiacque di Marocchi e l’avvertimento di Tardelli

Juventus-Napoli non è una partita come le altre. Lo dicono i numeri, lo suggerisce la classifica, ma soprattutto lo confermano le parole di chi quel mondo lo conosce bene. Per Giancarlo Marocchi e Marco Tardelli, due grandi ex bianconeri, la sfida di domenica allo Stadium rappresenta un vero punto di svolta nella stagione.

Intervistato da Il Mattino, Giancarlo Marocchi non ha dubbi: «Può essere uno spartiacque. Ci sono gare che non bisogna perdere e questa è una di quelle. Devi giocarla con attenzione, ma anche provare a vincere, perché può spostare tanto in classifica». Una sfida delicata, che arriva in un momento chiave del campionato e che mette di fronte due allenatori simbolo del calcio italiano come Antonio Conte e Luciano Spalletti: «Una sfida spettacolare – aggiunge Marocchi – ed è un peccato che la classifica sia così corta, perché altrimenti sarebbe già piena di storie».

Secondo l’ex centrocampista, l’effetto Spalletti sulla Juventus è evidente: «L’ha portata a rendere al 100%, ma manca un pezzo. L’attaccante di destra non c’è. Miretti fa cose buone, Conceição incide negli ultimi minuti, ma di fatto manca un titolare vero». Un dettaglio non da poco in una partita che può cambiare gli equilibri della stagione.

Sulla stessa linea anche Marco Tardelli, che in un’intervista a La Stampa ha sottolineato il peso specifico del match: «Sarà un duello appassionante tra Spalletti e Conte, due pilastri del calcio italiano. La Juventus, con quattro punti di distanza dal Napoli, deve assolutamente cercare la vittoria: una sconfitta aggraverebbe di molto la situazione». Per il Napoli, invece, il pareggio potrebbe bastare, soprattutto considerando le difficoltà legate agli infortuni che costringeranno Conte a una gestione attenta e intelligente della gara.

Tardelli ha poi difeso apertamente Spalletti dopo alcune critiche piovute dagli spalti: «Il calcio è bello perché tutti si sentono allenatori, ma senza aver mai vissuto uno spogliatoio. Spalletti ha risposto con simpatia e intelligenza a una presunzione fuori luogo».

Domenica, allo Stadium, non ci saranno solo tre punti in palio. In gioco c’è molto di più: la credibilità di un progetto, la rincorsa al vertice e la possibilità di indirizzare una stagione. Juve-Napoli è davvero un crocevia. E questa volta, nessuno può permettersi di sbagliare.