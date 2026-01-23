Manfredonia accoglie 46 studenti ucraini per il Carnevale: il Comune cerca famiglie ospitanti

Manfredonia, 23 gennaio 2026 – Il Comune di Manfredonia promuove un’iniziativa di solidarietà e scambio culturale internazionale, organizzando l’accoglienza di una delegazione di 46 studenti ucraini, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, accompagnati dai loro docenti, per partecipare al tradizionale Carnevale cittadino.

La permanenza dei giovani ospiti è prevista dal 13 al 23 febbraio, durante la quale prenderanno parte alle attività del Carnevale e a iniziative di integrazione con i coetanei italiani, favorendo scambi culturali e momenti di socializzazione tra le due realtà. L’iniziativa rientra nel progetto «100X100 i ponti dell’Istruzione», volto a incentivare la cooperazione educativa internazionale e i valori di amicizia e solidarietà.

Il Comune di Manfredonia lancia un appello alla comunità scolastica e alle famiglie locali affinché collaborino attivamente: sono infatti ricercate famiglie disponibili a ospitare i ragazzi ucraini, garantendo vitto e alloggio, e sostenere l’organizzazione di momenti di incontro e attività condivise.

Per informazioni e manifestare la propria disponibilità, è possibile contattare Mariantonietta Di Sabato al numero 366 2577768.

Un’occasione unica per la città di Manfredonia di dimostrare ospitalità e partecipazione a un progetto educativo e culturale che promuove valori di apertura, scambio e solidarietà internazionale.