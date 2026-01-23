Edizione n° 5955

BALLON D'ESSAI

CONSIGLIERI FOGGIA // Gettoni presenza consiglieri. Per il 2026, il Comune di Foggia impegna oltre un milione di euro
23 Gennaio 2026 - ore  09:44

CALEMBOUR

FOGGIA MORETTI // Foggia, omicidio Moretti: un colpo al vertice per riscrivere gli equilibri della “Società”
23 Gennaio 2026 - ore  09:13

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia accoglie 46 studenti ucraini per il Carnevale: il Comune cerca famiglie ospitanti

UCRAINA Manfredonia accoglie 46 studenti ucraini per il Carnevale: il Comune cerca famiglie ospitanti

La permanenza dei giovani ospiti è prevista dal 13 al 23 febbraio, durante la quale prenderanno parte alle attività del Carnevale

Manfredonia accoglie 46 studenti ucraini per il Carnevale: il Comune cerca famiglie ospitanti

ph Focus Scuola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 23 gennaio 2026 – Il Comune di Manfredonia promuove un’iniziativa di solidarietà e scambio culturale internazionale, organizzando l’accoglienza di una delegazione di 46 studenti ucraini, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, accompagnati dai loro docenti, per partecipare al tradizionale Carnevale cittadino.

La permanenza dei giovani ospiti è prevista dal 13 al 23 febbraio, durante la quale prenderanno parte alle attività del Carnevale e a iniziative di integrazione con i coetanei italiani, favorendo scambi culturali e momenti di socializzazione tra le due realtà. L’iniziativa rientra nel progetto «100X100 i ponti dell’Istruzione», volto a incentivare la cooperazione educativa internazionale e i valori di amicizia e solidarietà.

Il Comune di Manfredonia lancia un appello alla comunità scolastica e alle famiglie locali affinché collaborino attivamente: sono infatti ricercate famiglie disponibili a ospitare i ragazzi ucraini, garantendo vitto e alloggio, e sostenere l’organizzazione di momenti di incontro e attività condivise.

Per informazioni e manifestare la propria disponibilità, è possibile contattare Mariantonietta Di Sabato al numero 366 2577768.

Un’occasione unica per la città di Manfredonia di dimostrare ospitalità e partecipazione a un progetto educativo e culturale che promuove valori di apertura, scambio e solidarietà internazionale.

2 commenti su "Manfredonia accoglie 46 studenti ucraini per il Carnevale: il Comune cerca famiglie ospitanti"

  1. I politici sipontini (quasi tutti benestanti) e con case grandi, ospitali e ben allestite, siano i primi ad accogliere i bambini Ucraini e accompagnatori, non c’è cosa più efficace di fulgidi esempi da fornire al popolo sipontino.

  2. Li devono, dico devono, ospitare tutti i consiglieri e la giunta. A Marasco, due (e nn facenn lu resepone…)

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO