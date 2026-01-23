Il Comune di Monte Sant’Angelo chiude un passaggio amministrativo legato alla gara per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento in varie aree del centro urbano. Con determinazione gestionale del III Settore Tecnico, datata 20 gennaio 2026, viene disposta la liquidazione delle somme dovute alla Provincia di Foggia – Servizio SUA e al presidente della commissione di gara, a saldo delle spese connesse alla procedura.

L’atto riguarda il servizio di gestione dei parcheggi nella zona Castello (già sede dell’ex campo sportivo), in viale della Madonnina, in via Mont Saint-Michel e in altre aree di sosta del centro urbano, per la durata di cinque anni. La determinazione richiama un precedente impegno di spesa complessivo pari a 8.039,34 euro, che copre più voci: spese di gestione della gara, compenso del presidente di commissione e contributi ANAC.

Nel dettaglio, il Comune dispone il pagamento alla Provincia di Foggia (SUA) di 4.259,34 euro quale saldo delle spese di gestione della procedura, evidenziando anche che l’ente aveva già liquidato in precedenza un acconto di 4.000 euro. Parallelamente, viene liquidato il compenso del commissario-presidente della commissione, indicato nell’atto come pari a 3.120 euro (contributo integrativo incluso, senza applicazione IVA per regime fiscale richiamato nel provvedimento).

La determina ricostruisce anche la composizione della commissione nominata dalla SUA, indicando presidente e componenti tecnici interni all’amministrazione. In conclusione, l’atto stabilisce il prelievo delle somme dal capitolo di bilancio indicato e dispone gli adempimenti di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”, oltre all’invio ai soggetti interni competenti (Sindaco, Segretario generale e Ragioneria).

A cura di Michele Solatia.