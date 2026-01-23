Secondo l’ultimo Rapporto della Ragioneria dello Stato, anticipato dal Sole 24 Ore, i requisiti per accedere alla pensione potrebbero aumentare di tre mesi a partire dal 2029, allungando così il percorso lavorativo degli italiani.
La revisione dei requisiti
Si tratta di un incremento superiore alle stime precedenti, che prevedevano un aumento di soli due mesi nello stesso periodo.
Le nuove soglie
Se lo scenario demografico dell’Istat venisse confermato:
- La pensione di vecchiaia richiederà 67 anni e 6 mesi di età.
- La pensione anticipata richiederà 43 anni e 4 mesi di contributi, mantenendo lo sconto di un anno per le donne.
Attualmente, le soglie sono 67 anni per la vecchiaia e 42 anni e 10 mesi per l’anticipata.
Il percorso a tappe
L’adeguamento alla speranza di vita sarà progressivo:
- 2027: +1 mese per la vecchiaia (67 anni e 1 mese) e 42 anni e 11 mesi per l’anticipata.
- 2028: balzo di 3 mesi complessivi, portando la vecchiaia a 67 anni e 3 mesi e l’anticipata a 43 anni e 1 mese.
Proiezioni a lungo termine
Il Rapporto stima che fino al 2084 gli incrementi cumulati potrebbero portare i requisiti anagrafici a crescere di 4 anni e 9 mesi, con micro-aumenti di 2 mesi dal 2031 e 1 mese dal 2033. Gli adeguamenti già programmati dal 2013 al 2027 rappresentano circa un quarto del totale previsto dalla normativa vigente.
