Piccolo Teatro di Foggia: in scena il musical ‘Rapunzel’

Prosegue la stagione di teatro ragazzi 2025-2026 al Piccolo Teatro di Foggia. Nei giorni 31 gennaio, 1, 7 e 8 febbraio, con doppio spettacolo alle 17.00 e alle 19.30, andrà in scena il musical ‘Rapunzel’, prodotto dall’Accademia Nazionale Musical Art – AMA e portato in scena dalla compagnia Crew Slup, per la regia di Paolo Citro.

Il cast vede Chiara Princigalli nel ruolo di Rapunzel, Antonio Ruotolo in quello di Phil e Simona Ianigro come Madre Gothel. Le coreografie sono di Aurora Cassano, la direzione musicale è curata da Miriam Stranieri, mentre Alessandro Renella svolge il ruolo di aiuto regia.

Il musical racconta la storia di Rapunzel, giovane donna cresciuta isolata in una torre, protetta e prigioniera allo stesso tempo. Accanto a lei c’è Madre Gothel, figura materna ambigua, capace di confondere amore e controllo, protezione e paura del cambiamento. Il desiderio di Rapunzel di scoprire il mondo esterno si fa sempre più forte fino a diventare una scelta inevitabile. L’incontro con Phil, ragazzo libero e inquieto, apre uno spiraglio verso l’esterno e mette in crisi le certezze costruite nel tempo, accompagnando Rapunzel in un percorso di crescita personale e scoperta di sé.

“È una storia sul coraggio di uscire dalla propria torre, affrontando il mondo anche quando fa paura. La torre rappresenta non solo un luogo fisico, ma una condizione emotiva: la sicurezza che protegge e limita allo stesso tempo. Madre Gothel non è un’antagonista tradizionale, ma una figura complessa, capace di amare senza riuscire a lasciare andare. Phil rappresenta l’occasione di un risveglio e il confronto con l’altro che rende possibile il cambiamento”, spiega il regista Paolo Citro.

Per informazioni e biglietti (ingresso riservato ai soci): tel. 0881.723454 – 329.7867649, WhatsApp 377.37723338 o presso la segreteria del Piccolo Teatro di Foggia, via Nicola Delli Carri n.5, dal martedì alla domenica dalle 17.30 alle 20.30.