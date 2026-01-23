Edizione n° 5954

Home // Cerignola // PNRR “Sport e inclusione”: Cerignola approva il secondo SAL per il Palazzetto “Nando Di Leo”

CERIGNOLA PALAZZETTO PNRR “Sport e inclusione”: Cerignola approva il secondo SAL per il Palazzetto “Nando Di Leo”

Determinazione (Reg. Gen. 46/2026). Importo complessivo del certificato di pagamento n. 2: 220.647,74 euro IVA inclusa. Richiamati CUP e CIG e gli adempimenti di tracciabilità e verifiche

PNRR “Sport e inclusione”: Cerignola approva il secondo SAL per il Palazzetto “Nando Di Leo”

Palazzetto “Nando Di Leo” - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Gennaio 2026
Cerignola // Politica //

Il Comune di Cerignola ha approvato gli atti di contabilità relativi al 2° Stato di avanzamento lavori (SAL) dell’intervento di ristrutturazione edilizia del Palazzetto dello sport “Nando Di Leo”, finanziato nell’ambito PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”). La determinazione è la Reg. Gen. 46 del 20 gennaio 2026 (Reg. Sett. 16 del 16 gennaio 2026) e riporta i codici CUP J33I22000050006 e CIG 9683397000.

Nel preambolo si ricostruisce l’iter: aggiudicazione dei lavori nel 2023 all’operatore economico indicato in atto, stipula del contratto repertorio e nomina del RUP, oltre alla consegna e avvio del cantiere nell’ottobre 2024. Vengono anche richiamati l’anticipo del 20% contrattuale disposto nel 2025 e i passaggi amministrativi relativi al primo SAL, già approvato e liquidato nel 2025.

Per il secondo SAL, la direzione lavori ha redatto gli atti contabili e il certificato di pagamento n. 2, con un importo di 200.588,85 euro oltre IVA al 10% pari a 20.058,89 euro, per un totale di 220.647,74 euro. La determina dà atto della regolarità contributiva (DURC) e della documentazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il provvedimento precisa inoltre che la spesa trova imputazione sul capitolo e impegno indicati e richiama gli obblighi connessi al PNRR: gestione, monitoraggio e rendicontazione (con riferimento alla piattaforma ReGiS e alle disposizioni MEF sulle modalità di erogazione delle risorse). In premessa è citata anche la richiesta di verifica antimafia inoltrata alla Prefettura competente ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

A cura di Michele Solatia.

