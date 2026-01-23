Il Comune di Foggia ha ufficialmente avviato le procedure per trasformare il volto di via Miranda attraverso un importante intervento di rigenerazione ecologica. Con l’approvazione dell’atto di indirizzo, la Giunta comunale ha dato il via libera alla candidatura al bando regionale per la rinaturalizzazione dei suoli degradati, nell’ambito dei finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica finalizzati al contrasto del consumo di suolo.

Il progetto prevede la de-impermeabilizzazione dei suoli compattati lungo via Miranda, con l’obiettivo di invertire i processi di urbanizzazione che hanno compromesso la funzionalità naturale del terreno e di ripristinare la struttura ecologica esistente attraverso interventi mirati.

L’azione sarà accompagnata dall’incremento del carbonio organico e dall’inerbimento con specie autoctone a bassa richiesta idrica, in grado di garantire una maggiore resistenza alla siccità e la riattivazione dei servizi ecosistemici.

Oltre al recupero del suolo, l’intervento prevede l’arricchimento del paesaggio urbano con la piantumazione di vegetazione arborea e arbustiva nelle aree verdi limitrofe. Sono inoltre previsti sistemi di irrigazione ad alta efficienza basati sull’utilizzo di fonti non convenzionali, come il recupero delle acque piovane, e opere accessorie quali sentieristica drenante, panchine e piccoli orti botanici pubblici, pensati per favorire socialità e fruizione degli spazi.

L’intera operazione seguirà un iter valutativo che coinvolgerà Regione Puglia, Autorità di Bacino e Ministero, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico più sano, sostenibile e vivibile.