“Troppo spesso il dibattito tra sanità pubblica e sanità privata accreditata nasce da una narrazione fuorviante: si racconta come se esistessero due sistemi contrapposti, quando la realtà è un’altra”. A dirlo è Luca Vigilante, amministratore delegato di Universo Salute e presidente AIOP Basilicata, intervenendo sul tema dopo il confronto tra il senatore PD Andrea Crisanti e il professor Gabriele Pelissero, presidente nazionale AIOP, nel programma L’Aria che tira.

Universo Salute è un polo sanitario che opera in collaborazione con il Servizio sanitario regionale di Puglia e Basilicata, con sedi a Bisceglie, Foggia e Potenza.

“In Italia c’è un solo SSN, pubblico per finalità”

Secondo Vigilante, “in Italia esiste un solo Servizio sanitario nazionale, pubblico per finalità e per garanzie costituzionalmente fondamentali, a tutela di tutti i cittadini, a partire dai più fragili”. Un sistema che “si realizza attraverso due forme gestionali: strutture pubbliche, in prevalenza, e strutture gestite da organizzazioni di diritto privato (società, cooperative, associazioni, enti religiosi, fondazioni), quando accreditate e inserite nella programmazione regionale”.

“Questo dualismo gestionale non è un’anomalia – sottolinea – è una scelta del legislatore, coerente con il dettato costituzionale del diritto alla salute. Ed è una risorsa strutturale del modello italiano”.

La spesa sanitaria: “Italia sotto la media UE”

Vigilante richiama anche il tema delle risorse: “L’Italia non è tra i Paesi con la spesa sanitaria più alta in rapporto al PIL. È un dato che andrebbe analizzato e valorizzato: reggiamo una domanda enorme con una spesa relativamente più bassa rispetto a molti Paesi comparabili”.

Nel dettaglio, spiega che “nel 2023 la spesa sanitaria corrente nell’UE è stata pari al 10,0% del PIL; l’Italia è intorno a 8,4%, sotto la media UE, con Germania 11,7%, Francia 11,5% e Spagna 9,2%. Anche nelle metriche OCSE la spesa pro-capite risulta inferiore alla media”. Eppure, aggiunge, “il SSN continua ad erogare prestazioni su molti setting e livelli di complessità: un risultato importante, oggi però sotto stress”.

“La variabile più pesante è demografica: Paese anziano”

Per l’AD di Universo Salute “la variabile più pesante è quella demografica: siamo tra i Paesi più anziani d’Europa, con circa un quarto della popolazione over 65”. Un elemento che “dimostra la capacità del sistema di farsi carico della fragilità”, ma che allo stesso tempo “rende più difficile l’efficienza” quando i bisogni dei grandi anziani (multimorbilità, cronicità, non autosufficienza) finiscono per gravare su pronto soccorso e reparti per acuti in modo spesso inappropriato.

“Qui sta il nodo: non ‘difendere una parte’, ma rafforzare la rete e i gradini assistenziali”, evidenzia.

Il ruolo del privato accreditato: “Integrazione strutturale”

In questa prospettiva, Vigilante indica alcune linee operative: “Il privato accreditato può essere funzionale allo scopo, se integrato in modo strutturale”. Tra le priorità: potenziare setting territoriali e intermedi per fragili – come post-acuzie, subacuzie, riabilitazione precoce, long term care – “per ridurre accessi impropri in emergenza”; e collegare in modo operativo pronto soccorso e rete accreditata per acuti “per prendere in carico casi complessi ma gestibili, liberando posti letto e riducendo il boarding, a parità di risorse”.

“Se tutto viene approcciato come un unico sistema – avverte – possiamo essere fieri di un modello riconosciuto nel mondo e lavorare per armonizzarlo meglio, soprattutto dove le risposte oggi non sono sufficienti. Se invece la discussione resta intrappolata tra slogan e pregiudizi, si rischia solo di aumentare sfiducia e insoddisfazione”.

“SSN unitario, controlli rigorosi e sanità pubblica pilastro”

In chiusura Vigilante ribadisce: “Continuo a credere in un SSN unitario, con regole chiare, controlli rigorosi, trasparenza e responsabilità, capace di valorizzare il meglio della gestione pubblica e, quando serve, anche il contributo qualificato delle strutture accreditate”.

Con un punto fermo: “La sanità pubblica è garanzia universale, fiducia dei cittadini e luogo di formazione e crescita per medici e operatori sanitari. Se vogliamo migliorare il sistema, dobbiamo partire da qui: un solo modello, una sola missione, una rete da rendere più efficace”.