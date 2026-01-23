SION, 23 gen – Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, teatro della tragedia di Capodanno nella quale sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite.

Moretti, indagato insieme alla moglie Jessica Maric per omicidio, lesioni e incendio colposi, ha ottenuto la libertà provvisoria dopo il versamento di una cauzione di 200mila franchi svizzeri, pagata – secondo quanto riferito dal tribunale – da un “amico stretto” che ha chiesto di restare anonimo.

La decisione è stata presa a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga e dopo l’esame dell’origine dei fondi e della natura dei rapporti tra l’imputato e la persona che ha versato la cauzione. Il tribunale non ha ritenuto necessario imporre il braccialetto elettronico, come richiesto dalla Procura generale del Vallese.

Restano comunque in vigore diverse misure cautelari: il divieto di lasciare il territorio svizzero, l’obbligo di consegnare tutti i documenti di identità e di soggiorno al Ministero pubblico, l’obbligo di firma quotidiana presso un posto di polizia e il mantenimento della cauzione.

Sull’inchiesta è intervenuta la procuratrice generale del Cantone del Vallese, Beatrice Pilloud, precisando in una nota che “attualmente solo i gestori risultano indagati”, ma che il Ministero pubblico “si riserva il diritto di estendere l’istruttoria a chiunque altro possa avere una responsabilità penale”. Al momento si sono costituite circa 130 parti offese e civili, rappresentate da una cinquantina di avvocati.

La decisione del tribunale ha suscitato reazioni politiche in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di “un oltraggio alla memoria delle vittime e alle loro famiglie”, annunciando che il governo italiano chiederà chiarimenti alle autorità svizzere. Parole dure anche dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha definito la scarcerazione “un atto che non tiene conto del dolore delle famiglie”, assicurando il sostegno dell’Italia ai parenti delle vittime. Sui social, il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato con un secco: “Vergogna”.

