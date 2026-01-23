Tappa “Carnival Tour” a Manfredonia. “Io? Mai partecipato, ho sempre inseguito in mezzo ai gruppi” (VIDEO)

Tante interviste, a chi? A voi naturalmente! Il Carnival Tour di StatoQuotidiano.it fa tappa a Manfredonia e scende in strada per ascoltare la città mentre l’attesa dell’imminente Carnevale cresce come un tamburo che prova il ritmo prima della sfilata.

Tra risate, ricordi e voglia di mascherarsi, la domanda è semplice: cosa rappresenta davvero il Carnevale?

Per qualcuno è prima di tutto un’esplosione di leggerezza. “Per me il carnevale rappresenta un momento di gioia, di felicità”, racconta uno dei ragazzi intervistati, mentre sullo sfondo sembra già di vedere coriandoli e costumi. E poi aggiunge, con la naturalezza di chi parla di una cosa ovvia e bella: “ti puoi divertire, ti puoi travestire… puoi divertirti con gli amici in un modo più grande”. È proprio questa la parola che torna: più grande. Più grande dell’ordinario, più grande dei giorni uguali, più grande perfino dei pensieri.

Il Carnevale, in fondo, è anche un paesaggio. “Il carnevale è bello perché è pieno di colori, di felicità”, dice un’altra voce. E in quella frase c’è Manfredonia intera: una città che si prepara a cambiare pelle per qualche giorno, a farsi scena, musica, incontro.

C’è chi lo vive inseguendolo, anche senza averci mai “messo piede” davvero. Pasquale, ad esempio, lo racconta con un sorriso un po’ dispiaciuto ma acceso: “Io purtroppo no, non ho mai partecipato al carnevale”. Eppure il suo Carnevale c’è stato eccome: “mi sono sempre trovato a inseguire mezzo ai gruppi e mi sono sempre divertito”. Un Carnevale laterale, magari improvvisato, ma reale: quello che ti cattura per strada e ti porta dentro, anche se non hai un costume addosso.

E poi c’è la dimensione della comunità: “ci piace comunque incontrarci in quei giorni, partecipare alla sfilata, è un bel evento”, spiega un’altra intervista. Il Carnevale come appuntamento, come promessa mantenuta: ci si rivede, ci si riconosce, si cammina insieme nello stesso rumore di festa.

Il bello è che Manfredonia non parla solo di ieri: parla di adesso, di presenza, di identità. “Viva il carnevale di… Manfredonia!” si grida, e sembra più di uno slogan: è una dichiarazione. Qui il Carnevale non è solo un calendario: è un modo di stare al mondo, con un po’ più di colore negli occhi e un po’ più di coraggio addosso.

di Vincenzo Moccia – Mattia Gelsomino – Stefania Consiglia Troiano – Daniele Catalano – Antonio Troiano