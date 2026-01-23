“Una bella festa, grande, gioiosa”: Manfredonia “si racconta” prima del Carnevale (VIDEO)

La tappa di Manfredonia del Carnival Tour di StatoQuotidiano.it è un piccolo termometro della città: basta fare una domanda e arrivano risposte che sanno di tradizione, gruppi, famiglie e travestimenti memorabili. Perché qui il Carnevale non è soltanto “partecipare” o “non partecipare”: è sentirsi parte.

C’è chi lo vive da sempre, senza nemmeno pensarci troppo. “Io ho fatto tutti gli anni in realtà, il carnevale”, racconta un’intervistata. Quest’anno, però, cambia qualcosa: “Quest’anno no”. Ma la frase non chiude, anzi rilancia: “partecipiamo lo stesso molto attivamente”. E infatti aggiunge: “siamo sempre nelle sfilate”. È quel tipo di partecipazione che non dipende da un costume: è appartenenza, presenza costante, mano tesa quando serve.

La festa, spesso, è anche dietro le quinte. In mezzo alle voci spunta un dettaglio che dice tanto del Carnevale vissuto come comunità: “Abbiamo appena finito di aiutare un laboratorio per i nostri figli”. Un laboratorio: cioè tempo regalato, idee, colla, stoffe, cartoncini, risate. Il Carnevale che passa dalle famiglie, e da quella cura paziente che trasforma un pomeriggio qualunque in un pezzo di sfilata.

E poi ci sono i ricordi che fanno ridere già mentre li racconti. Flavio, alla domanda sul travestimento più simpatico, tira fuori un’immagine precisa: “qualche anno fa ho partecipato con il gruppo della Ciambotta Fresca ed è stato molto divertente”. Solo a sentirlo, viene voglia di sapere com’era quel costume, che musica c’era, quanta gente ballava. Perché il Carnevale è così: una memoria che si accende all’improvviso e ti rimette addosso la spensieratezza.

C’è anche chi ama il Carnevale ma quest’anno deve “trattare” con la vita vera. Una giovane voce lo dice con sincerità: “Ho sempre preso consapevolezza del valore di questa tradizione”. E racconta: “quando ero piccola ho partecipato a più edizioni”. Poi arriva la realtà: “Quest’anno purtroppo no, perché sono in sessione”. Ma anche qui non è un addio: “sentite la nostra presenza comunque”. È una frase che vale più di mille coriandoli: esserci, anche quando non puoi esserci.

E Manfredonia, intanto, guarda oltre la sua piazza: “il carnevale di Manfredonia è sicuramente una bella festa, grande, gioiosa”, dicono. E non è solo per i manfredoniani: “attira anche molti turisti”. Per questo “è un’attività comunque importante per la città”. Tradizione e futuro, festa e identità, economia e cuore: tutto nello stesso corteo.

Alla fine resta il grido che chiude e riapre ogni cosa: “Viva il carnevale di… Manfredonia!”. E sì: vive davvero, perché lo raccontano le persone—con frasi semplici, simpatiche, vere—mentre la città si prepara a diventare, per qualche giorno, la sua versione più luminosa.