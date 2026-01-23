Edizione n° 5954

BALLON D'ESSAI

CONSIGLIERI FOGGIA // Gettoni presenza consiglieri. Per il 2026, il Comune di Foggia impegna oltre un milione di euro
23 Gennaio 2026 - ore  09:44

CALEMBOUR

FOGGIA MORETTI // Foggia, omicidio Moretti: un colpo al vertice per riscrivere gli equilibri della “Società”
23 Gennaio 2026 - ore  09:13

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // “Una bella festa, grande, gioiosa”: Manfredonia “si racconta” prima del Carnevale (VIDEO)

"CARNIVAL MANFREDONIA" “Una bella festa, grande, gioiosa”: Manfredonia “si racconta” prima del Carnevale (VIDEO)

Alla fine resta il grido che chiude e riapre ogni cosa: “Viva il carnevale di… Manfredonia!”

“Una bella festa, grande, gioiosa”: Manfredonia "si racconta" prima del Carnevale (VIDEO)

“Una bella festa, grande, gioiosa”: Manfredonia "si racconta" prima del Carnevale (VIDEO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Gennaio 2026
Eventi // Manfredonia //

La tappa di Manfredonia del Carnival Tour di StatoQuotidiano.it è un piccolo termometro della città: basta fare una domanda e arrivano risposte che sanno di tradizione, gruppi, famiglie e travestimenti memorabili. Perché qui il Carnevale non è soltanto “partecipare” o “non partecipare”: è sentirsi parte.

C’è chi lo vive da sempre, senza nemmeno pensarci troppo. “Io ho fatto tutti gli anni in realtà, il carnevale”, racconta un’intervistata. Quest’anno, però, cambia qualcosa: “Quest’anno no”. Ma la frase non chiude, anzi rilancia: “partecipiamo lo stesso molto attivamente”. E infatti aggiunge: “siamo sempre nelle sfilate”. È quel tipo di partecipazione che non dipende da un costume: è appartenenza, presenza costante, mano tesa quando serve.

La festa, spesso, è anche dietro le quinte. In mezzo alle voci spunta un dettaglio che dice tanto del Carnevale vissuto come comunità: “Abbiamo appena finito di aiutare un laboratorio per i nostri figli”. Un laboratorio: cioè tempo regalato, idee, colla, stoffe, cartoncini, risate. Il Carnevale che passa dalle famiglie, e da quella cura paziente che trasforma un pomeriggio qualunque in un pezzo di sfilata.

E poi ci sono i ricordi che fanno ridere già mentre li racconti. Flavio, alla domanda sul travestimento più simpatico, tira fuori un’immagine precisa: “qualche anno fa ho partecipato con il gruppo della Ciambotta Fresca ed è stato molto divertente”. Solo a sentirlo, viene voglia di sapere com’era quel costume, che musica c’era, quanta gente ballava. Perché il Carnevale è così: una memoria che si accende all’improvviso e ti rimette addosso la spensieratezza.

C’è anche chi ama il Carnevale ma quest’anno deve “trattare” con la vita vera. Una giovane voce lo dice con sincerità: “Ho sempre preso consapevolezza del valore di questa tradizione”. E racconta: “quando ero piccola ho partecipato a più edizioni”. Poi arriva la realtà: “Quest’anno purtroppo no, perché sono in sessione”. Ma anche qui non è un addio: “sentite la nostra presenza comunque”. È una frase che vale più di mille coriandoli: esserci, anche quando non puoi esserci.

E Manfredonia, intanto, guarda oltre la sua piazza: “il carnevale di Manfredonia è sicuramente una bella festa, grande, gioiosa”, dicono. E non è solo per i manfredoniani: “attira anche molti turisti”. Per questo “è un’attività comunque importante per la città”. Tradizione e futuro, festa e identità, economia e cuore: tutto nello stesso corteo.

Alla fine resta il grido che chiude e riapre ogni cosa: “Viva il carnevale di… Manfredonia!”. E sì: vive davvero, perché lo raccontano le persone—con frasi semplici, simpatiche, vere—mentre la città si prepara a diventare, per qualche giorno, la sua versione più luminosa.

“Una bella festa, grande, gioiosa”: Manfredonia "si racconta" prima del Carnevale (VIDEO)
“Una bella festa, grande, gioiosa”: Manfredonia “si racconta” prima del Carnevale (VIDEO)

@statoquotidiano

🎊❤️Carnival Tour a Manfredonia 🎭 | Le interviste più belle! – Mattia Gelsomino – Vincenzo Moccia – @Daniele Catalano | Reporter #perte #viral #Carnevale #manfredonia #neiperte

♬ Samba do Brasil – 𝙄𝙖𝙢𝙩𝙧𝙥225(นางงามเด้อค่า)

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO