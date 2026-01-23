Edizione n° 5955

Gettoni presenza consiglieri. Per il 2026, il Comune di Foggia impegna oltre un milione di euro
23 Gennaio 2026

Foggia, omicidio Moretti: un colpo al vertice per riscrivere gli equilibri della "Società"
23 Gennaio 2026

Home // Cronaca // Una fiaccolata per Simone Raucea: Foggia unita nel ricordo e nell’impegno per la sicurezza (FOTO VIDEO)

"SIMONE VIVE" Una fiaccolata per Simone Raucea: Foggia unita nel ricordo e nell’impegno per la sicurezza (FOTO VIDEO)

Studenti, cittadini e istituzioni uniti per chiedere più sicurezza sulle strade.

Foggia ha ricordato Simone Raucea con una fiaccolata partecipata e silenziosa nel cuore della città. PH ENZO MAIZZI

Foggia ha ricordato Simone Raucea con una fiaccolata partecipata e silenziosa nel cuore della città. PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIAUn silenzio carico di emozione, interrotto solo dal rumore dei passi e dalla luce tremolante delle candele. Così Foggia ha ricordato Simone Raucea, il giovane studente universitario scomparso tragicamente in seguito a un incidente stradale, durante la fiaccolata cittadina che venerdì sera ha attraversato il cuore del centro storico.

Centinaia di persone hanno preso parte alla manifestazione promossa dall’associazione studentesca Area Nuova, con il patrocinio del Comune di Foggia e il supporto del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, insieme alle associazioni ADMO, AVIS e Michele Di Salvia. Studenti, docenti, amministratori, cittadini comuni: una comunità intera si è stretta nel dolore e nel ricordo, trasformando la perdita in un momento di partecipazione collettiva.

Il corteo è partito dalla sede storica del polo umanistico dell’Università di Foggia, in via Arpi, attraversando alcune delle principali arterie cittadine – da corso Garibaldi a piazza Umberto Giordano – fino a raggiungere via Luigi Scillitani, luogo simbolo di un percorso che ha unito memoria e riflessione. Lungo le strade, le luci delle fiaccole hanno disegnato un fiume silenzioso, mentre cartelli e striscioni ricordavano Simone e lanciavano un messaggio chiaro: la sicurezza stradale non può essere un tema secondario.

Tra i momenti più toccanti, l’immagine dei giovani studenti che hanno aperto il corteo reggendo uno striscione con una sola parola, semplice e potente: “Simone vive”. Un messaggio che non voleva negare l’assenza, ma affermare la volontà di custodire una memoria viva, capace di generare responsabilità e cambiamento.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune aveva disposto una serie di provvedimenti temporanei alla circolazione, con la chiusura al traffico di diverse strade del centro. La Polizia Locale, insieme alle forze dell’ordine, ha presidiato il percorso, consentendo lo svolgimento ordinato e partecipato dell’iniziativa.

«Non è solo un momento di commemorazione – ha dichiarato l’assessore comunale alla Sicurezza Giulio De Santis – ma un’occasione per ribadire che la sicurezza stradale riguarda tutti. Trasformare il dolore in consapevolezza è un dovere civile, soprattutto quando a pagare il prezzo più alto sono i giovani».

Sulla stessa linea il rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, che ha sottolineato il ruolo delle istituzioni nel promuovere una cultura del rispetto delle regole e della tutela della vita: «Ricordare Simone significa interrogarsi sul nostro modo di vivere la strada, sugli stili di guida, sul valore della responsabilità individuale e collettiva».

Foggia ha ricordato Simone Raucea con una fiaccolata partecipata e silenziosa nel cuore della città.
PH ENZO MAIZZI

Profondo anche il ricordo affidato alle parole della direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, Barbara De Serio, che ha tracciato un ritratto umano di Simone, ricordandone la sensibilità, l’attenzione verso gli altri e l’impegno civile. Un ricordo che ha restituito il volto di un giovane non ridotto a una statistica, ma riconosciuto nella sua unicità.

Durante la manifestazione è stato presente anche l’ambulatorio mobile di ADMO, a disposizione di chi volesse informarsi sulla donazione di midollo osseo. Simone, infatti, era donatore effettivo: un gesto di altruismo che continua a parlare anche dopo la sua scomparsa e che ha dato alla serata un ulteriore significato simbolico.

La fiaccolata si è conclusa senza clamori, nel raccoglimento. Le luci si sono spente lentamente, ma il messaggio è rimasto: la memoria non è solo ricordo, è impegno. E Foggia, almeno per una sera, ha scelto di camminare insieme, chiedendo strade più sicure e una città più attenta alla vita di tutti.

VIDEO FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

 

 

