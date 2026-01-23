NAPOLI – Avevano venduto un appartamento utilizzando un sosia del legittimo proprietario e documenti ottenuti con l’inganno. Una truffa immobiliare architettata nei minimi dettagli, scoperta solo grazie all’intuizione del nipote della vittima e all’intervento dei carabinieri.

L’immobile si trova in via Cariteo, nel quartiere Fuorigrotta, a pochi passi dallo stadio Diego Armando Maradona. Il vero proprietario è un uomo di 79 anni, residente a Chiaia, che dal 2022 aveva affittato l’appartamento a un 44enne, Pasquale Presutto. L’inquilino aveva sempre pagato regolarmente il canone e, nel tempo, aveva effettuato alcuni lavori di ristrutturazione.

Proprio con il pretesto degli interventi sull’abitazione, il 44enne sarebbe riuscito a farsi consegnare tutta la documentazione dell’immobile, inclusi i dati catastali e una copia del documento di identità del proprietario. A quel punto entra in scena il secondo presunto truffatore: un 70enne, Nicola Criscuola, molto somigliante all’anziano titolare della casa.

Utilizzando la copia della carta d’identità e il sosia per presentarsi come venditore, i due hanno messo l’appartamento sul mercato. In breve tempo avrebbero trovato due acquirenti, convinti di concludere un affare vantaggioso. Il rogito è stato regolarmente stipulato davanti a un notaio: al momento della firma si è presentato il falso proprietario ed è stata versata una caparra di 95mila euro, somma che al momento non è stata recuperata. L’immobile è così risultato formalmente intestato ai nuovi compratori.

I primi sospetti sono emersi durante una conversazione tra il 79enne e il nipote. Quest’ultimo, venuto a conoscenza della consegna dei documenti all’inquilino, ha deciso di effettuare una verifica al catasto, scoprendo che la proprietà dell’appartamento era già stata trasferita con un atto notarile firmato pochi giorni prima.

Dopo aver informato il notaio coinvolto nella compravendita, il nipote si è rivolto ai carabinieri della stazione di Chiaia, riferendo anche che i due uomini stavano per incassare il saldo finale della vendita, pari a 50mila euro.

È così scattata la trappola. All’appuntamento fissato per chiudere la transazione si sono presentati due presunti collaboratori del notaio, in realtà carabinieri in borghese. Al momento opportuno è scattato l’intervento e i due falsi venditori sono stati arrestati.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati tre telefoni cellulari, appunti, documentazione notarile, carte di credito, un assegno bancario e due carte d’identità false. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e verificare se la stessa truffa sia stata messa in atto in altri casi.

Ultimo aggiornamento: venerdì 23 gennaio 2026, ore 16:34

