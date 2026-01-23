Edizione n° 5955

CONSIGLIERI FOGGIA // Gettoni presenza consiglieri. Per il 2026, il Comune di Foggia impegna oltre un milione di euro
23 Gennaio 2026 - ore  09:44

CALEMBOUR

FOGGIA MORETTI // Foggia, omicidio Moretti: un colpo al vertice per riscrivere gli equilibri della “Società”
23 Gennaio 2026 - ore  09:13

Volkswagen Barletta Marathon: la città pronta al bis

Volkswagen Barletta Marathon Volkswagen Barletta Marathon: la città pronta al bis

Dopo il grande successo della prima edizione, torna sabato 8 febbraio la Volkswagen Barletta Marathon

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Gennaio 2026
Barletta // Eventi //

Dopo il grande successo della prima edizione, torna sabato 8 febbraio la Volkswagen Barletta Marathon. La manifestazione, organizzata da Barletta Sportiva in collaborazione con il Club Supermarathon Italia, conferma nel programma anche la mezza maratona e la BarlettaCorre, non competitiva di 9,9 km.

Due le prove competitive che porteranno ancora una volta la città pugliese al centro dell’attenzione nazionale, grazie a una partecipazione ampia e qualificata che negli anni ha richiamato anche nomi di rilievo del podismo italiano.

Il ritrovo è fissato al Fossato del Castello, in via Ferdinando Cafiero, con partenza alle ore 9.00 per maratona e mezza maratona; a seguire la non competitiva. Gli atleti si confronteranno su un tracciato completamente rinnovato, che attraverserà alcune delle zone più suggestive della città, con particolare attenzione al centro storico. Un percorso veloce, come dimostrano anche i tempi registrati nella passata edizione.

Volkswagen Barletta Marathon la città pronta al bis2
Volkswagen Barletta Marathon la città pronta al bis2

Lo scorso anno, nella maratona si imposero Alberico Di Cecco (2h50’33”) e Luana Chiara Piscopo (3h22’59”), mentre nella mezza maratona vinsero Luigi Catalano (1h13’09”) e Damiana Monfreda (1h25’11”).

Le quote di iscrizione, valide fino al 3 febbraio, sono di 60 euro per la maratona, 30 euro per la mezza e 15 euro per la non competitiva. Le iscrizioni sono disponibili sulla piattaforma www.icron.it.

A fine gara saranno premiati i primi tre assoluti e di ogni categoria per la maratona, mentre per la mezza maratona sono previsti premi per i primi tre assoluti e i primi cinque di categoria, oltre alle prime tre società classificate. Le premiazioni si svolgeranno nel suggestivo scenario del Fossato del Castello.

Il tema dell’edizione 2026 è dedicato ad Annibale, il grande condottiero cartaginese, e prevede un gemellaggio sportivo con la Maratona di Tunisi, in programma il prossimo novembre, all’insegna dell’amicizia e della fratellanza sportiva.

LASCIA UN COMMENTO