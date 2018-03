Di:









Redazione Stato Manfredonia, smaltimento rifiuti: due denunce della Guardia di Finanza ultima modifica: da Manfredonia – I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Manfredonia, all’esito di specifici controlli effettuati in applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti (cd Ecotassa), hanno accertato che due persone hanno omesso la registrazione delle operazioni di conferimento in discarica; omesso la presentazione delal dichiarazione e del tributo regionale dei rifiuti speciali. Contestata la relativa sanzione ai responsabili.Redazione Stato

