Francavilla ha sconfitto il Manfredonia nella gara valida per il 24^ turno del campionato di calcio di serie D, Girone H. Manfredonia – CON una rete di Sekkoum al 13 del secondo tempo ilha sconfitto ilnella gara valida per il 24^ turno del campionato di calcio di serie D, Girone H. TABELLINI

Francavilla: Ricciardi, Russillo, Nicolao, Sekkoum, Ferrara, Di Giorgio, Lancellotti, Gasparini, Sperandeo, Pioggia, Pisani. All.: Ranko Lazic A Disposizione di Lazic: zienbaski, Marziale, Foscolo, Masullo, Ferraiuolo, Fanelli, Caldararo, Di Nella, Cristofaro. I RISULTATI

Grottaglie-Matera 0-1 (26′ pt autorete di Botticini)

Bisceglie-Real Metapontino 2-1 (12′ pt Prestiagocomo, 27′ pt Orlando, 16′ st Lattanzio)

Francavilla-Manfredonia 1-0 (13′ st Sekkoum)

Mariano Keller-Real Vico Equense 2-1 (17′ pt Mazzeo, 36′ pt Fragiello, 30′ st Prisco)

Gladiator-Gelbison 1-1 (5′ st Grimaudo, 18′ pt Esposito)

Turris-Progreditur Marcianise 0-0 Ore 15:00

San Severo-Taranto 0-0

giocata ieri:

Puteolana Internapoli-Monopoli 2-2 (29′ pt Lanzillotta, 39′ pt Montaldi al 39′, 42′ pt Foggia, 22′ st Salvati)

riposa: Brindisi Girone H

Matera 45

Progreditur Marcinise 42

Taranto 40

Francavilla 39

Monopoli 38

Turris 36

Brindisi (-2 pen.) 35

Gelbison 32

Mariano Keller 28

Manfredonia 27

Real Vico Equense 25

Grottaglie 24

Real Metapontino 22

San Severo 21

Puteolana Internapoli (-1 pen.) 19

Gladiator (-1 pen.) 19 Prossimo Turno 25° giornata

Monopoli-Grottaglie

Real Vico-Bisceglie

Progreditur Marcianise-Brindisi

Gelbison-Francavilla

Manfredonia-Mariano Keller

Taranto-Puteolana Internapoli

Matera-Gladiator

Riposa San Severo

Real Metapontino-Turris (A cura di Sipontina Prencipe – prencipe.sipontina@alice.it) Calcio, Manfredonia sconfitto di misura a Francavilla ultima modifica: da

