“#ATeatroGermogli”: giovedì “il giovane Montalbano” Michele Riondino in “Euridice e Orfeo”

Di:

Manfredonia. «È una dichiarazione d’amore». Così definisce lo spettacolo Davide Iodice, che di “Euridice e Orfeo” è il regista. In scena “il giovane Montalbano”: Michele Riondino. La pièce è il settimo appuntamento di “Germogli”, la stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, in scena giovedì 26 febbraio 2016 alle ore 21. Biglietti a partire da € 10, speciale under19, € 6. Info e prenotazioni: 0884.532829 – 335.244843.

Valeria Parrella rielabora il mito di Orfeo ed Euridice proponendone una lettura in chiave contemporanea. “Gluck, Anouilh, Cocteau per le scene, ma anche Bufalino, Pavese: ognuno ha una risposta diversa su quell’ultimo voltarsi di Orfeo, sul perché lo fa. Commovente il passaggio di Rilke, forse tratto dalla visione di un bassorilievo custodito nel Museo Archeologico di Napoli. Respexit dice la tradizione (di Virgilio nelle Bucoliche e Ovidio nelle Metamorfosi): e a questo verbo, che non ha un equivalente in italiano, perché significa “si voltò indietro”, ma che contiene in sé anche la radice del ‘respectum’, del rispetto, io ho dato credito e seguito; così come a quel bassorilievo, in cui compare un Hermes, assieme a Euridice e Orfeo. Ho scritto – conclude l’autrice – una novella che diventa un testo teatrale, una storia non realistica: piuttosto orientata alla filosofia e alla psicologia della perdita e dell’elaborazione del lutto”. Un’opera a tre voci diretta da Davide Iodice: «È una dichiarazione d’amore».

EURIDICE E ORFEO è uno spettacolo di Valeria Parrella; musiche originali Guido Sodo; musica in scena Guido Sodo e Raffaella Gardon; spazio scenico, maschere, costumi di Tiziano Fario con Michele Riondino, Federica Fracassi, Davide Compagnone, Raffaella Gardon. Regia e luci DAVIDE IODICE.

IL PROMO – https://www.youtube.com/watch?v=wEyBDarSrBg

BIGLIETTI – Platea I settore: intero € 14, ridotto € 12; II settore e Galleria: intero € 12, ridotto € 10. Speciale under19, € 6.

INFO E PRENOTAZIONI – Bottega degli Apocrifi, presso Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia (Via della Croce): tel. 0884.532829 – 335.244843.

#ATeatroGermogli – www.bottegadegliapocrifi.it

“Germogli”, la stagione di prosa 2015-2016 del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia è promossa dall’Assessorato alla cultura della Città di Manfredonia, dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e dalla compagnia/residenza Bottega degli Apocrifi con il supporto della Regione Puglia e dell’Unione Europea grazie al Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 “Investiamo nel vostro futuro”.

____________________________________

Bottega degli Apocrifi | Teatro Comunale “Lucio Dalla” _ Manfredonia