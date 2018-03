Campomarino, arrestato 31enne

Di:

Foggia. Nel corso di uno specifico servizio di attività info-investigativa, finalizzata al contrasto dei reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, Agenti della Polizia di Stato – Squadra Mobile 1^ Sezione San Severo, Reparto Prevenzione Crimine , collaborati da Unità Cinofila della Questura Bari, hanno arrestato Nicola De Laurentis, campomarinese, classe 1987, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Alle ore 07.00 circa di ieri gli Agenti hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo rinvenendo, occultata nel mobile della cucina n.1 busta in cellophane trasparente contenente 12.00 gr. circa di “hashish”; sul comodino della camera da letto e sul piano del frigorifero in cucina in totale 14.30 gr. circa di “marjuana”; sul pianerottolo dell’abitazione gr. 5.75 circa di “cocaina”; un bilancino di precisione ; indosso all’uomo è stata trovata “cocaina” per un totale di gr. 3.95 circa.

L’uomo è stato condotto nel carcere di Larino (CB) a disposizione della Procura della Repubblica competente.