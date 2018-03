Caposiena: “Cusmai inopportuno, San Severo non si farà abbindolare”

Di:

Foggia. ”Basta allo sciacallaggio politico. Non permetteremo che si faccia campagna elettorale sui problemi della città. Sono inopportuni i rallegramenti del candidato Foggiano Cusmai per l’istituzione a San Severo del Reparto Prevenzione e Crimine della Polizia di Stato. Ci chiediamo dove è stato fino ad ad oggi Cusmai? Cosa ha fatto per la città di San Severo in questi anni? Ci chiediamo se la sua candidatura imposta dall’alto nel Pd, dopo aver iniziato il suo percorso in Forza Italia e poi in Scelta Civica, oggi non rappresenti il fallimento del centrosinistra cittadino.

La realtà è sotto gli occhi di tutti: il centrosinistra ha fallito nella gestione della città, in primo luogo perché è stato incapace di offrire risposte concrete all’emergenza sociale alla base della criminalità, in secondo luogo perché il centrosinistra sanseverese è stato di fatto commissariato da un civico che non appartiene all’Alto Tavoliere come invece auspicato dalla legge elettorale. La legge infatti ha assegnato i collegi per consentire ad ogni territorio di avere un proprio rappresentante. San Severo non ha bisogno di “ambasciatori” in cerca di una poltrona al caldo, ma ha bisogno di uomini e donne che ne rappresentino i bisogni della città sui tavoli del Governo. Politici capaci di essere a disposizione dei cittadini, che vivono il territorio e le sue emergenze quotidianamente e si impegnano da anni per risolverle. Purtroppo, invece c’è chi utilizza le istituzioni come locanda per le proprie campagne elettorali.

Tuttavia sono convinta che questa volta gli elettori non si lasceranno ipnotizzare dai maghi della politica e sapranno scegliere chi ha sempre vissuto con coerenza e senso civico l’impegno politico”.

(Nota Rosa Caposiena)