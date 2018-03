http://biografieonline.it - Piero Pelù

Foggia. In programma martedì 27 febbraio, alle ore 12*, nella Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia la conferenza stampa di presentazione della X edizione del Concorso Nazionale Musicale “Umberto Giordano”. La prestigiosa iniziativa, che si rivolge agli alunni delle Scuole musicali, è organizzata dall’Associazione musicale “Suoni del Sud” con il Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, la Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e la Fondazione Apulia Felix. Dopo il record di iscrizioni della passata edizione, con oltre 1.400 concorrenti provenienti da varie parti d’Italia e la presenza in giuria del maestro Peppe Vessicchio, tante sono le novità in programma quest’anno, tra cui la presenza del batterista *Ellade Bandini*, presidente di giuria della Sezione Solisti-Batteria, e di *Piero Pelù*, presidente di giuria che esaminerà i finalisti della sezione “Talent Voice – canto moderno Premio Gino Sannoner”. L’intervento del rocker fiorentino si unirà a quello del sindaco di Foggia *Franco Landella*, dell’assessore comunale alla Cultura *Anna Paola Giuliani*, dell’art director di Radio Irene Nando Pagliara, del giornalista *Loris Castriota Skanderbegh*, componente della Commissione esaminatrice, del presidente del Concorso *Gianni Cuciniello* e del direttore artistico Lorenzo Ciuffreda. Concorso “Umberto Giordano”. A Foggia Piero Pelù ultima modifica: da

