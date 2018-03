Crisi SIA, Tarantino illustra

Di:

Orta Nova, 23 febbraio 2018. Sette minuti circa per il sindaco Tarantino. Sette minuti per chiarire la sua posizione e quella del Comune di Orta Nova rispetto alla situazione di crisi in cui versa negli ultimi tempi, ancora, SIA. “Non abbiamo intenzione di far fallire SIA, non abbiamo intenzione di mettere in mezzo alla strada tanti padri di famiglia. Però è chiaro che anche gli altri proprietari dovranno adeguare i contratti di Aro”.

Queste parole tra le dichiarazioni rilasciate nella trasmissione lanciata su YouTube nei giorni scorsi dal medico ortese.

“Incontri-video – spiega lo stesso – per parlare direttamente ai cittadini. Per dare notizie vere e veritiere e non notizie false oppure gonfiate”. Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia relativa allo stato di agitazione dei dipendenti SIA. I circa 300 lavoratori dell’azienda cerignolana contestavano una grave situazione di disagio imputabile a diverse ragioni. Inadeguatezza dei mezzi utilizzati per la raccolta, mancanza di misure fondamentali per la sicurezza, ritardi nell’adeguamento dei contratti di lavoro.

Conseguenza: ancora una volta rifiuti per le strade dei comuni comproprietari della società in house del Consorzio Fg4. Orta Nova, tra gli altri.

Il problema? Carapelle, Stornara, Stornarella, Ordona, comproprietari SIA, pare debbano ancora provvedere al riadeguamento del loro contratto di Aro. In sospeso per questi anche la sottoscrizione di un Piano di rientro per le loro situazioni debitorie nei confronti della società SIA.

Ad evidenziarlo il sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, nelle scorse settimane in un comunicato stampa. Parte delle responsabilità per le criticità in capo a SIA emerse sarebbero state da attribuire, secondo il primo cittadino Di Feo ai comuni di Cerignola, Carapelle, Ordona, Stornara, Stornarella e Margherita di Savoia non in regola con i pagamenti per un complessivo di circa 8,5 milioni di euro.

“Sono fiducioso” ha affermato a tal proposito Tarantino. I comuni in questione infatti si sarebbero impegnati a ristabilire la loro posizione. Questo secondo quanto dichiarato dallo stesso Franco Metta, presidente della Sia e sindaco di Cerignola a seguito dell’ultima riunione dei comuni comproprietari della società tenutasi nei giorni scorsi.

“Ognuno di noi però si deve assumere le proprie responsabilità” ha rilanciato Tarantino nella sua trasmissione su YouTube. “Devo amaramente sottolineare una cosa. Solo a tutela della mia città e dei miei cittadini che chiedono di veder corrispondere un servizio adeguato avendo pagato la TARI” aggiunge poi Tarantino che quindi incalza

“Io vorrei sapere perché Cerignola, non me ne voglia l’amico Metta, ha spazzatrici nuove ed Orta Nova non ancora può godere di questo beneficio. Le nostre spazzatrici sono obsolete, i nostri cassonetti sono rotti. Le campane a Cerignola sono pulite, ad Orta Nova sono mesi che sono strapiene. Il problema è che io vengo trattato alla stessa maniera di un comune che non paga e di chi ha una debitoria”.

Dura la conclusione del sindaco ortese “Allora, cari amici, o cambiamo passo o altrimenti il sindaco Tarantino sarà costretto a fare cose che non deve fare”.

Daniela Iannuzzi