Foggia. I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 65enne di Foggia ritenuto responsabile di truffa e falsificazione di titolo di credito. L’uomo dopo aver letto su un noto sito on-line l’annuncio di vendita di un frangizolle ha contattato nell’immediato l’inserzionista al fine di accordarsi per l’acquisto. Stabilito l’incontro, il 65enne ha prelevato la macchina agricola presso l’abitazione dell’anziano proprietario, previa consegna di un assegno che, al momento della riscossione, è risultato contraffatto. L’attività d’indagine esperita dai Carabinieri della Stazione di Calitri permetteva di addivenire all’identificazione del malfattore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Falsi annunci on-line, denunciato 65enne di Foggia ultima modifica: da

