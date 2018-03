Foggia. “Giudizio per invalidità”. Cassazione boccia ricorso Rosa Federici

Di:

Roma, 23 febbraio 2018. ”In ogni caso, quel che rileva è che, sia il Tribunale che la Corte di Appello, con giudizio conforme, hanno desunto la iniziale volontà della Federici di non adempiere da una serie di elementi fattuali di cui hanno avuto cura di dar conto; hanno così articolato un giudizio inferenziale partendo da dati di fatto acquisiti e pervenendo, in termini compatibili sia con il senso comune che con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, ad una conclusione che, in quanto tale, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità atteso che, come è noto, il controllo demandato alla Corte non può spingersi sino a verificare se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti e non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove; né, come si è ormai abbondantemente”.

E’ il passaggio di una recente sentenza della Corte di Cassazione di Roma in merito al ricorso presentato da Rosa Federici, classe 03.01.1965 Foggia, contro una sentenza della Corte di Appello di Bari, del 10.2.2017, che aveva “confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, del 7.4.2015”, con la quale l’imputata era stata ritenuta “responsabile del delitto di truffa aggravata poiché, in qualità di avvocato, avrebbe promesso e falsamente garantito a G.G. di intraprendere un giudizio civile per il riconoscimento della invalidità, che tale giudizio era stato quindi avviato, che il G. avrebbe dovuto presentarsi a visita medico legale presso l’INPS, che a breve avrebbe percepito un assegno pari ad Euro 35.000, facendosi così consegnare, a più riprese, la complessiva somma di Euro 4.600”.

”Il Tribunale aveva di conseguenza condannato la Federici alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 600 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati; la Corte di Appello, nel confermare la statuizione di primo grado, richiamava, a tal fine, la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice alla luce delle risultanze della istruttoria dibattimentale ribadendo la correttezza dell’inquadramento giuridico del fatto nella ipotesi di reato contestata nonché, da ultimo, la infondatezza del motivo di gravame articolato sulla pena comunque determinata in misura prossima al minimo edittale con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante”

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, Rosa Federici ha presentato due distinti ricorsi in Cassazione lamentando tra l’altro “violazione di legge sostanziale e processuale, mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione (…) segnala, in particolare, che nei motivi aggiunti all’atto di appello aveva fatto riferimento all’insegnamento della S.C. sulla distinzione tra la condotta delineata dall’art.640 cod. pen. e quella di appropriazione indebita e la differente rilevanza causale degli artifizi e raggiri rispetto alla acquisizione del bene in danno della persona offesa; con riferimento al caso di specie, sottolinea che la stessa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito consentiva di concludere nel senso che gli artifizi e raggiri furono posti in essere solo successivamente alla ricezione delle somme consegnate dalla persona offesa ed al fine di tranquillizzare quest’ultima circa l’effettiva instaurazione del giudizio ed il suo buon esito (…) violazione di legge sostanziale e processuale, mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 546 lett. e) cod. proc. pen., 62bis, 69 e 133 cod. pen.; rileva, in particolare, che la Corte di Appello non ha in alcun modo motivato sulle censure sollevate con l’atto di appello in merito al trattamento sanzionatorio svalutando gli indici valutativi di cui all’art. 133 cod. pen.; sottolinea, in proposito, la propria condizione di incensuratezza”.

Con altro ricorso, aveva lamentato tra l’altro “violazione della legge penale sostanziale con riferimento agli artt. 157, 161, 163, 178 e 179 comma 1 cod. proc. pen.; eccepisce, infatti, la irregolarità della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, con conseguente nullità, a regime assoluto, di tutti gli atti successivi incluse le sentenze di primo e di secondo grado; osserva, a tal proposito, che il decreto di citazione a giudizio venne inviato, a mezzo servizio postale, in Foggia, via Danimarca n. 7, indirizzo peraltro diverso da quello in cui era stato recapitato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, e non fu ritirato dalla destinataria, risultata “irreperibile”, senza che, successivamente, fosse staata tentata altra notifica; segnala che, in tal modo, si era consumata una violazione del diritto di difesa, con la conseguente impossibilità, da parte sua, di sviluppare la propria linea difensiva, consentendo inoltre la illegittima acquisizione di verbali di s.i.t. e della stessa querela, posti a fondamento della decisione”.

La Cassazione, con la sentenza sopra richiamata (in allegato in formato integrale – Penale Sent. Sez. 2 Num. 8570 Anno 2018 Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO, Data Udienza: 14/02/2018) ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Atto integrale

Redazione StatoQuotidiano.it