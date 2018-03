Fonte image facebook - Franco Landella

Foggia. ”Ancora una volta i mezzi dell’ATAF sono stati presi di mira. Questa sera degli autobus sono stati oggetto di un lancio di sassi che hanno colpito alcune linee in transito tra corso Garibaldi e via Vittime Civili, provocando numerosi danni ai mezzi, e solo per una fortunosa circostanza nessuna delle persone che si trovavano all’interno ha riportato ferite. Sembra che i responsabili della pericolosa sassaiola siano dei ragazzi che non avevano altro di meglio da fare che colpire un bene della collettività. Con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza, speriamo di individuare i responsabili di questi scellerati atti, i cui effetti inevitabilmente si ripercuoteranno sulle tasche dei Foggiani, oltre a creare disagi agli utenti che si servono dei mezzi di trasporto poiché gli autobus dovranno restare fermi alcuni giorni prima di poter riprendere a circolare”. Lo dice in una nota il sindaco di Foggia, Franco Landella. Landella “Ancora vandalismi contro i mezzi dell’Ataf” (FOTO) ultima modifica: da

