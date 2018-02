Manfredonia, “Emergenza gelo e neve di domenica: servono urgentemente coperte”

Di:

Manfredonia, 23 febbraio 2018. ”Questi gli hotel a 4 stelle presenti ed offerti agli immigrati nel nostro territorio. Perché fuori dalle case di accoglienza di cui usufruiscono per massimo un anno, e senza progetti d’integrazione lavorativa e abitativa, carente a Manfredonia anche per i cittadini italiani, gli immigrati vivono così. Baracche. Baracche e nessun servizio igienico, nessun allaccio! Solo baracche e circa 3000 persone che in questo momento sono sotto la pioggia e al gelo più rigido!

Nelle foto che vi mostro, siamo a dicembre e posso garantirvi che nonostante il sole, quel giorno faceva davvero freddo e non c’è alcun riparo, stabile o albero che contrasti il vento!

Nelle prossime ore è prevista neve e nonostante i miei appelli alla Regione per una fornitura di coperte, purtroppo non c’è stata alcuna possibilità di ottenere una donazione! Vi chiedo quindi di aiutarmi e aiutarci a coprire e riscaldare persone! La stessa cosa accade ai senza tetto presenti nella nostra città. Ed è per tutti quanti che vi chiedo di fare il massimo e di darci le coperte necessarie a superare i prossimi giorni!

Due volte al mese, accompagnati dalla insegnante e volontaria Dina, i medici del CUAMM Medici volontari per l’Africa, vanno al Ghetto Pista di Borgo Mezzanone per effettuare visite mediche e fare prevenzione. I contatti con questa associazione sono recenti ma in questi mesi hanno salvato vite!

Questa gente cerca di vivere come può, lavorando nei campi anche con i documenti in regola ma in povertà! Noi spesso rincorriamo i nostri impegni nelle nostre vite affollate, ma bisogna fermarsi ed osservare anche ciò che è vicino a noi ma che è poi così distante dalla nostra vita quotidiana.

Di questa esperienza porto con me i sorrisi, i ringraziamenti, l’aiuto reciproco che si danno l’uno con l’altro, il pastore che gira i ghetti per dire messa e tutti insieme a pregare con abiti decorosi e con dignità, la fila in silenzio ad aspettare con calma e senza pretese il proprio turno, il freddo e qualcuno con le infradito e solo una felpa, la gioia! La gioia nonostante intorno ci fosse solo immondizia e baracche costruite con cartoni, vecchie porte e lamiere! La gioia appena ci hanno avvistati da lontano! La gioia e tutti a venirci incontro e a pulire la strada per noi come per tutelare le ruote del camper! La gioia in una stretta di mano e

negli abbracci! La gioia nell’avere di fronte un medico! La gioia di vedere la loro salvatrice Dina! La gioia di ricevere medicinali! La gioia di farmi da ciceroni e portarmi a conoscere la loro “casa”! La gioia della domenica e Dio che gli aveva donato noi… Ma la verità è che Lui li aveva donati tutti a me! Dina, I medici, la gente tutta… la gioia nei loro occhi nonostante tutto…

Ed è per questo che vi chiedo di DONARE!

Domani saremo nella sede dell’associazione PASER di Manfredonia, dalle 9 alle 20, con il Camper per raccogliere le vostre coperte. Grazie

(A cura dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Manfredonia, Noemi Frattarolo)

