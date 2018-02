Manfredonia è ormai un paese per vecchi?

Di:

”Con l’articolo dell’economista Nicola di Bari si apre il Focus sulla situazione economica e sociale di Manfredonia e sulle sue prospettive.

Partendo dall’analisi dei flussi demografici e dei relativi indicatori, Di Bari evidenzia come la popolazione anziana di Manfredonia abbia superato ormai di gran lunga quella giovanile.

L’indice di “struttura popolazione attiva” è passato infatti dal 75,3 dell’anno 2002 al 113,9 dell’anno 2017. (pop. 44-64 anni/pop. 15-39 anni). In altre parole la popolazione in età tra i 40-64 anni è superiore a quella tra i 15-39 anni del 13,9%.

Ciò vuol dire che nel 2017, per 100 persone che lavorano ve ne sono 53,3 che sono a carico, mentre nel 2002 tale indice era pari al 47,3 incrementandosi di 4 punti.

Le conseguenze di un insufficiente sviluppo ovviamente si ripercuote anche sull’ indice di natalità (nati x1000 abitanti). Nel 2002 è stato del 10,4 nel 2016 tale indice è sceso al 7,9. Si fanno meno figli e la riduzione in termini percentuali è stata del 24%.

Per Di Bari i numeri sopra indicati sono l’effetto di uno sviluppo insufficiente, che incide in maniera importante sulla qualità del capitale sociale futuro, che è il vero motore di crescita economica e sociale: perchè sono le risorse umane, la composizione e la qualità delle stesse che creano le condizioni del benessere di un territorio.

Sempre a Manfredonia, il valore del PIL pro-capite (che è misura principale del grado di benessere della popolazione) è pari a circa Euro 13,1 mila rispetto ai circa Euro 14,5 mila della media regionale a ai Euro 22,9 mila della media nazionale. In termini percentuali rispetto al dato nazionale il livello di benessere è inferiore del 67%.

Il tasso di occupazione nel 2016 è stato invece pari al 39,60%: ciò significa che, tra la popolazione attiva, fatta di persone tra i 14-65 anni, solo il 39,60% ha un lavoro. In altre parole abbiamo un tasso di inattività pari al 60,4%, di cui le donne e i giovani né costituiscono la parte predominante.

Il dato evidenzia che solo il 46,4% della popolazione residente lavora o ricerca lavoro in modo attivo sul totale residenti compresi tra i 15 e i 65 anni. Il dato regionale è del 51,6%, quello nazionale è del 62,2%.

Si è quindi in presenza di una forte sottoutilizzazione del capitale umano nell’attività economica, che colpisce soprattutto i giovani e in maniera drammatica le donne, dall’altro uno stato di rassegnazione di una parte della popolazione in età lavorativa che il lavoro non l’ho cerca neanche più.

Sono dati che evidenziano ormai una vera e propria esclusione sociale di una parte sempre più consistente della popolazione.

Che fare?

Già iniziare a parlarne con cognizione di causa potrebbe costituire un significativo passo in avanti.

E’ questo lo scopo del Focus del prossimo mese, e l’articolo del dott. Nicola Di Bari, che vi invitiamo a leggere nella sua interezza (con le relative tabelle di riferimento), è sicuramente un buon inizio per un discorso pubblico sulla città, sul suo presente e soprattutto sul suo futuro”.

