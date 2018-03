Manfredonia. Programmazione IV Piano Sociale di Zona: le priorità

Di:

Manfredonia, 23 febbraio 2018. Ieri nella sede dei Servizi sociali del Comune di Manfredonia i rappresentanti delle associazioni provenienti dai diversi comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, hanno dialogato sulle proposte possibili e sulle necessità riscontrate in questi ultimi tempi sul territorio per riconfermare la loro disponibilità a collaborare con i comuni nella promessa di condividere percorsi e idee al fine di fare rete dal punto di vista umano ed economico.

Il IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con del. g.r. n. 2324 del 28-12-2017, prevede tra le sue priorità:

-sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e rafforzare la dimensione innovativa per la sostenibilità dei piccoli centri;

-sostenere la genitorialità, tutelare i diritti dei minori, prevenire le nuove manifestazioni di disagio giovanile;

-prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza;

-garantire qualità di servizi e del lavoro, sviluppo del lavoro di comunità, rafforzamento amministrativo, innovazione sociale.

L’inclusione sociale, delle fasce più deboli, resta il punto fermo del dibattito da attuare attraverso diversi obiettivi tematici tra cui il potenziamento di reti integrate di servizi e strutture per l’accoglienza in situazioni di emergenza come quella che ci sarà tra qualche giorno per l’imminente peggioramento della situazione climatica e l’abbassamento drastico delle temperature; la costruzione di percorsi personalizzati di sostegno economico e reinserimento socio lavorativo dei soggetti svantaggiati con la necessità per questo di un piano di comunicazione per la massima diffusione delle informazioni di base e per l’accesso alla rete di servizi sociali e sociosanitari, aggiornarlo in relazione ai mutamenti dotandosi di un sistema informativo unico su base d’ambito per la raccolta, trasmissione, elaborazione dati e gestione condivisa delle cartelle sociali.

“La partecipazione attiva resta il modo migliore per creare confronto affinché si concretizzi l’idea di creare una cooperazione e ‘fare rete’, il tavolo è creato appositamente per questo: ognuno può liberamente fare proposte e trovare sostegno per la loro realizzazione”, dice l’Assessore alle politiche sociali Noemi Frattarolo.

A cura di Libera Maria Ciociola