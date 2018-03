MasterChef a Vieste (VIDEO)

Di:

MasterChef MasterChef Italia Comune Di Vieste

“Quando bastano pochi istanti per innamorarsi di #Vieste 😍 Benvenuti in Puglia, nella stupenda location della nostra nuova Esterna! Qui ci aspetta una delle prove più temute dagli aspiranti #MasterChefIt: la prova con il critico gastronomico… Eleonora Cozzella!”.

Il #Gargano protagonista di due eventi televisivi. Il mare cristallino e le bellezze della città di #Vieste, in provincia di Foggia, fanno da scenario alle sfide culinarie della prossima puntata di #Mastechef7, prodotto da Endemol Shine Italy. La puntata pugliese del talent show culinario di #Sky, con i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann, è stata girata lo scorso luglio nell’isolotto del faro di @Santa Eufemia a #Vieste e andata in onda ieri, giovedì 22 alle 21.15, su Sky Uno.

“Per la puntata in esterna a Vieste c’è anche il contributo fondamentale e sostanziale di Manfredonia. Difatti, tutta la logistica, marittima e terrestre, per i giudici, concorrenti e nutrito staff, è stata garantita e gestita dal’Agenzia “A.Galli e figlio”, come dice a StatoQuotidiano il dr.Vincenzo Prencipe.

Si tratta di un’ulteriore azione di marketing territoriale coordinata dalla Regione Puglia e realizzata in sinergia dalla Fondazione Apulia Film Commission e l’Agenzia Pugliapromozione e l’apporto della Camera di Commercio di Foggia. Un lavoro che porterà , ancora una volta, le bellezze paesaggistiche e dell’arte culinaria pugliese all’attenzione dell’intero Paese.

Il #Gargano, in particolare le città di #Monte Sant’Angelo, #Manfredonia e le #IsoleTremiti, è protagonista anche di Non c’è più religione di Luca Miniero, film girato tra maggio e luglio 2016 e scritto dal regista con Sandro #Petraglia e Astutillo #Smeriglia, con protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Gassman e con Angela Finocchiaro, Nabiha Akkari e Giovanni Cacioppo. Il film, prodotto da #Cattleya con Rai Cinema e sostenuto da Apulia Film Commission, sarà trasmesso in prima visione tv sabato 24 in prima serata su Rai Uno. (nota @Apulia Apulia Film Commission)

(Dalla pagina facebook di La Pelandra Tour)