Potenza (VINCENZO MAIZZI)

Di:



Foggia, 23 febbraio 2018. All’esito del ritrovamento di un ordigno davanti al cancello dell’abitazione del Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, il Presidente della Provincia e Sindaco di San Severo, Francesco Miglio esprime la piena solidarietà al collega. “Non è la prima volta che un sindaco della Capitanata riceve delle intimidazioni. Sono vicino personalmente e istituzionalmente al collega Potenza, che si è sempre distinto come amministratore capace e coerente e che nel proprio ruolo di primo cittadino ha sempre difeso i valori della legalità. Gli amministratori locali vanno tutelati con tutti i mezzi disponibili. Sono certo che, un simile increscioso episodio, non potrà minimamente scalfire il suo impegno e la sua costante azione rivolta al bene della comunità amministrata. In questo momento deve sentire forte il sotegno di tutti noi”. Bomba davanti all’abitazione del sindaco Potenza ultima modifica: da

