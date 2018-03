San Severo, essa in sicurezza MAT e Chiesetta di San Francesco

Di:

San Severo. 800 mila euro per la messa in sicurezza dell’antico Monastero di San Francesco che da anni ospita il MAT – Museo dell’Alto Tavoliere: la città di San Severo è risultata destinataria di un cospicuo finanziamento del MIBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha destinato fondi per la valorizzazione del patrimonio storico e la prevenzione dei rischi sismici in tanti edifici storici della Capitanata.

Nel particolare, al Complesso San Francesco sono stati destinati 500 mila euro per il Museo dell’Alto Tavoliere e 300 mila euro per la Chiesa di San Francesco (chiusa da anni), per la verifica del rischio sismico, la riduzione delle vulnerabilità ed il restauro.

“Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia dell’avvenuto finanziamento – commentano il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino ed il Presidente della Fondazione Trotta, proprietaria del complesso, Giuseppina Bova – è un segnale importante di grande attenzione per il patrimonio storico – culturale della nostra città, che ci consentirà di avere una migliore fruibilità dei numerosi servizi museali ed anche di riattivare l’incantevole chiesetta di San Francesco chiusa al culto da diversi anni. Interventi che avverranno in uno dei luoghi più cari ai sanseveresi, nel cuore del centro urbano”. Infine il presidente della Fondazione Trotta Giuseppina Bova aggiunge: “Desidero ringraziare pubblicamente l’Amministrazione Comunale ed in particolar modo il Sindaco Miglio per l’attenzione avuta nei riguardi della struttura di Piazza San Francesco che ha voluto porre in evidenza nel corso di questi mesi”.