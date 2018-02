Soprintendenza a Foggia, sopralluogo nell’ex scuola Lubich

Di:

Foggia. Il Sindaco di Foggia si è impegnato per risolvere d’urgenza il problema legato alla sede della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia che rischiava di essere trasferita dal comune capoluogo.

Martedì 27 febbraio, alle ore 12.30, è in programma un sopralluogo congiunto tra i tecnici del Comune e quelli della Soprintendenza per verificare l’idoneità della nuova sede identificata, ovvero l’ex scuola materna comunale “Lubich”.

L’edificio, situato in Via Ugo La Malfa, ha dimensioni ampie e più che sufficienti per ospitare l’importante struttura culturale, oltre ad essere dotato di un grande parcheggio riservato e di una annessa area verde. Nella certezza che anche i responsabili della Soprintendenza certificheranno la conformità delle strutture alle normative vigenti e alle esigenze d’ufficio, l’Amministrazione ha, così, evitato che la sede portata a Foggia nell’ambito del riordino delle Soprintendenze del Ministero per i beni e le Attività Culturali fosse traslocata in un’altra città.