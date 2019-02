Carnevale di Manfredonia,rinvio manifestazioni di domenica 24 febbraio

Di:

Manfredonia, 23 febbraio 2019. In una tanto attesa festa può capitare anche di imbattersi in un inatteso guastafeste. Così succede che il colpo di coda di un rigido e prolungato inverno, porti all’improvviso una considerevole e pericolosa quantità di freddo e vento tali da impedire lo svolgimento di manifestazioni en plein air.

Alla luce delle proibitive condizioni meteo-climatiche annunciate per le prossime 48 ore, l’Agenzia del Turismo ha optato per il rinvio della “Domenica delle Meraviglie”, evento del 66° Carnevale di Manfredonia in programma domenica 24, che sarà recuperato nella data del 3 marzo compatibilmente con le attività già previste in quel giorno.

Tale decisione è scaturita considerando che l’avverso quadro climatico annunciato dai bollettini ufficiali mette a repentaglio l’incolumità e la salute dei partecipanti, nel caso specifico i bambini e le loro famiglie.

(nota stampa)