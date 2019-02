Credifarma, recuperati a Foggia 900 mila euro per interessi sui ritardi Ssn

Roma, 22 febbraio – L’attività legale promossa da Credifarma a favore dei propri clienti farmacisti continua a raccogliere risultati positivi: L’ultima buona notizia in ordine di tempo arriva dalla Puglia, e segnatamente dal Tribunale di Foggia, che ha pronunciato una nuova e favorevole sentenza a conferma della serietà e professionalità delle azioni di Credifarma.

“L’Azienda sanitaria di Foggia” rende noto Marco Alessandrini, amministratore delegato di Credifarma (nella foto) “ha corrisposto circa 900 mila euro per gli interessi sul ritardato pagamento delle distinte contabili riepilogative dell’anno 2008. Il giudizio sta proseguendo in appello, per vedere confermato anche il riconoscimento del maggior danno liquidato dal Giudice nel primo grado di giudizio”.

“I risultati positivi ottenuti” prosegue Alessandrini “dimostrano come ancora una volta Credifarma contribuisca concretamente a supportare la gestione quotidiana della Farmacia, con un business model e una specializzazione che la rende unica nel settore”.

http://www.rifday.it/2019/02/22/credifarma-recuperati-foggia-900-mila-euro-interessi-sui-ritardi-ssn/?fbclid=IwAR0Pc2xYq1GpQjtcYwZC3bK8WVoAQg4VJGZHjy5noT_i_OXmowd1NUJ8VNo