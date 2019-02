Iemmello: “Un punto guadagnato ma serve vincere” (FOTO)

Di:

“Il Benevento ha segnato su un nostro errore, Il Foggia oggi poteva vincerla anche in 10 contro la terza in classifica, la nostra posizione in graduatoria è ancora deficitaria, bisogna e dobbiamo vincere al più presto”. Pietro Iemmello, pur consapevole della buona e coraggiosa gara giocata dal Foggia contro una formazione che sta provando a fare il salto di categoria, non si accontenta del punto ottenuto con sudore e cuore e suona la carica in vista del prossimo match, tra soli tre giorni, ad Ascoli: “Il recupero deve essere soprattutto mentale, Ascoli è fondamentale, loro hanno vinto, andiamo lì consapevoli di ciò che di buono stiamo facendo, dobbiamo vincere”.

Area Comunicazione Foggia Calcio

fotogallery Enzo Maizzi