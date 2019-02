Di:

Manfredonia, 23 febbraio 2019. Sono tanti i fattori che contribuiscono all’efficienza di un servizio pubblico, soprattutto quando si parla di trasporti urbani. Tra questi figura anche la responsabilità del cittadino nel rispettare le regole, come in ogni paese civile che si rispetti. Alcuni degli autisti dipendenti dell’ACAPT raccontano di come gli evasori prolificano su ogni corsa, in particolare sulla Linea 1, che attraversa tutto il paese passando per una delle sue vie principali, via delle Antiche Mura, e la Linea 6, che accompagna invece i passeggeri verso la Zona Artigianale. Un fenomeno “colpa anche della poca rigidità dei controllori”, afferma qualcuno dei dipendenti.

È bastato salire sulla Linea 6 e restare a bordo per meno di un’ora, per contare 17 evasori, come dimostra il video.

A cura di Carmen Palma e Chiara Piemontese,

