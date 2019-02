Manfredonia. In mostra le sculture meccaniche di Antonio Olivieri

Di:

Manfredonia, 23 febbraio 2019. Sono in mostra alle ex Fabbriche San Francesco di Manfredonia le creazioni meccaniche di Antonio Olivieri: vere e proprie opere d’inventiva a cui l’eclettico sipontino si dedica ormai dagli anni ‘70.

L’originalità di Olivieri è stata riconosciuta anche a livello nazionale, è stato infatti ospitato in numerose trasmissioni di punta come ‘Scommettiamo che…?’, ‘Mattina in Famiglia’, ‘Buona domenica’ e ‘I fatti vostri’.

Otto opere esposte nella mostra’ Creazioni meccaniche in movimento’, realizzate con materiali ‘di scarto’ ( si potrebbe dire) che l’appassionato settantenne assembla per metterle poi in funzione lasciando tutti a bocca aperta.

FOTOGALLERY

“Mi piacerebbe che le scolaresche potessero visitare questa mostra per capire che anche con poco si possono creare delle cose originale e bellissime…Io ho iniziato per caso, volevo costruire qualcosa che nessuno aveva mai fatto e pian piano sono arrivato a tutto questo. Per la bella stagione stiamo pensando di spostare in un altro locale, magari in centro, così anche i turisti potranno visitare la mia mostra. Sono numerose le notti che ho trascorso ad immaginare come risolvere le difficoltà che riscontravo nella realizzazione delle mie macchine. Nelle sale delle fabbriche dell’ex convento di San Francesco, ad attendere i visitatori, c’è una macchina realizzata con bottiglie di vetro; ci sono due giochi d’abilità, del tutto simili a flipper, per tenere svegli i riflessi; c’è un cervello meccanico, che ‘compie centinaia di movimenti significativi’, realizzato grazie ad un motore di lavatrice; due sculture con pallone, una marionetta meccanica comandata da una centralina computerizzata e un braccio meccanico creato “con il motore di un giradischi e di un tergicristalli da dodici volt”, le parole di Olivieri.

La mostra è visitabile fino al 3 marzo. Ingresso gratuito

Libera Maria Ciociola