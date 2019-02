Ordine esecuzione pena, arrestato 36enne a Foggia

Di:

Foggia, 23 febbraio 2019. Nell’ambito di una vasta e pianificata attività di prevenzione e repressione di reati in ambito ferroviario, coordinata dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, si segnala che nella mattinata del 20 febbraio 2109, Agenti della Polizia di Stato della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia procedevano al controllo di un cittadino marocchino C.A. di anni 36, intento ad acquistare un biglietto ferroviario con lo scopo di allontanarsi da questo capoluogo.

Da accertamenti espletati in Banca Dati, lo straniero risultava avere pregiudizi di polizia ed in atto da ricercare per scontare, in regime di detenzione domiciliare, una pena di mesi undici e giorni quindici, provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna per reati inerenti gli stupefacenti.

Al termine degli adempimenti di rito l’arrestato è stato associato presso la dimora dichiarata, così come disposto dal P.M. di turno.

Redazione StatoQuotidiano.it