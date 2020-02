Scontri tra tifosi. Auto in fiamme su A16 tratto Cerignola ovest Candela

, 23 febbraio 2020 – Alle 13:40 circa sull’autostrada A16 Napoli-Canosa è stato riaperto il tratto compreso train corrispondenza del km 156 a causa di una vettura in fiamme. Sul luogo dell’evento il traffico risulta regolare. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple.

(ANSA) – CERIGNOLA (FOGGIA), 23 FEB – Momenti di tensione questa mattina lungo il tratto autostradale A16 tra Cerignola e Candela, nel Foggiano dove si sono verificati scontri tra le tifoserie di calcio baresi e leccesi. Fortunatamente non si sono registrati feriti. A quanto si apprende, gli scontri sono avvenuti all’altezza dell’autogrill Ofanto Nord. Due veicoli, appartenenti alle tifoserie sono stati dati alle fiamme. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco per domare il rogo. In zona sono intervenuti gli agenti di polizia per riportare la situazione alla normalità. Lungo la A16 sono giunti anche gli agenti della polizia autostradale per ripristinare la normale circolazione stradale, che ha subito interruzione durante gli incidenti.

DE CARO (fonte rai3). In merito agli scontri avvenuti oggi sull’autostrada A 16 Canosa – Napoli, il sindaco di Bari Antonio Decaro dichiara quanto segue: “In una giornata in cui a Bari si è vissuto un momento di preghiera e di pace in un clima di serenità e accoglienza, le notizie che ci giungono di scontri avvenuti in autostrada, che ha visto coinvolti alcuni tifosi baresi, fanno ancora più male. Non credo ci siano parole per commentare l’accaduto, se non quelle di condanna assoluta, senza se e senza ma, verso azioni così vili e violente che nulla c’entrano con lo sport e i suoi valori. Da sindaco, da barese e da tifoso mi vergogno per loro e chiedo scusa a nome della città di Bari. La storia della nostra città e della squadra di calcio non ha niente a che fare con queste persone, che speriamo ricevano una punizione esemplare”.