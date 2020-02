Coronavirus, Gatta “Cosa sta facendo la Regione per prevenzione e cura?”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale,di Forza Italia.

“Decine di persone sono state infettate in Italia dal Coronavirus e abbiamo registrato tristemente anche i primi decessi. Non c’è da fare allarmismo, ma dalla Regione ci aspettiamo la massima determinazione nell’affrontare il fenomeno. Non possiamo farci trovare impreparati ed è per questo che presenterò un’interrogazione diretta al presidente-assessore alla Salute, Michele Emiliano. Vogliamo sapere cosa sta facendo la Regione per predisporre la macchina sanitaria laddove dovessero accertarsi dei casi nel nostro territorio. Vogliamo sapere se il presidente Emiliano intenda costituire un gruppo di esperti in campo medico-scientifico che possano coordinare il sistema in un clima di eventuale emergenza. Vogliamo sapere se e quando il personale sanitario sarà dotato degli strumenti necessari per evitare e prevenire il contagio, dalle mascherine ai camici monouso. Vogliamo sapere in che modo si stiano monitorando i casi in fase di accertamento e se siano state fornite informazioni adeguate alle nostre strutture sanitarie. Sono domande a cui dobbiamo ricevere una risposta per fornirla alla popolazione, giustamente allarmata dalle notizie diffuse in queste ore”.