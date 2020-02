Foggia, che brutta gara. Cau “Goal loro in fuorigioco”

Clamoroso al ‘Giuseppe Capozza’, dove– soltanto una settimana fa sconfitto per ben 7-0 – e non approfitta del contemporaneo pareggio del Bitonto a Taranto: Satanelli che rimangono secondi a meno tre in classifica nel Girone H della Serie D. Fonte calciomercato.com

Dichiarazioni mister Cau. “Non siamo stati cattivi come avremmo dovuto, paghiamo qesta mancanza di spirito e personalità”. Il tecnico rossonero prova a spiegare quali sono stati gli elementi determinanti per la sconfitta odierna dei rossoneri in quel di Casarano. Mister Cau, analizza successivamente quello che è stato l’episodio incriminato di giornata che ha permesso ai padroni di casa di vincere il match: “Il loro goal era in netto fuorigioco e non capiao come possa il gardalinee non aver ravvisato la posizione dell’attaccate che ha disturbato Fumagalli”

