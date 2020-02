Giovani morti per incidenti stradali, “mamme e padri distrutti”. A Roma il ricordo di Antonio, Francesco, Sofia..

Roma, 23 febbraio 2020. Sofia, Marco, Antonio, Agostino, Leonardo. E tanti, tanti altri ragazzi. Uno dopo l’altro, vittime da un bollettino di guerra, cuori spezzati e simbolo di una vera e proprio “mattanza“. Di un dolore senza fine, di una giustizia che “non rende l’Italia un paese civile”. “Qualcuno finalmente ci ha dato l’opportunità di provare a spiegare il nostro tormento, e con speranza chiediamo di ascoltare il grido incessante e innocente”. “Giustizia, giustizia..giustizia“, è il coro di mamme, padri, parenti, che hanno visto morire i propri figli, nipoti, a causa di incidenti stradali. Vite interrotte. Vite spezzate mentre si immaginava un futuro in grado di esaudire i sogni di questi ragazzi. Le cui vite si sono fermate per tragedie inattese, lasciando spesso impuniti gli autori – volontari o meno -, di morti ma anche feriti.

Sofia, Antonio, Marco, Agostino, Davide, Leonardo. E tanti, tanti altri ragazzi. Uno dopo l’altro, come vittime da un bollettino di guerra, cuori spezzati e simbolo lapalissiano di una vera e proprio mattanza (image from facebook)

La manifestazione di Roma, oltre 200 le associazioni promotrici dell’incontro unite dal “rispettiamocinstrada”. “Mamme a metà che hanno perso la ragione della propria vita, padri umiliati che non hanno più lacrime e fiato da esternare”, dice Lina, mamma di Francesco Sepe di San Bartolomeo in Galdo, durante l’odierna manifestazione a Roma, promossa da oltre 200 associazioni radunatesi al Colosseo — Fori Imperiali, unite dal “rispettiamocinstrada“.

Tra le associazioni promotrici dell’incontro Rete #Vivinstrada, Fondazione Luigi Guccione, Fondazione Michele Scarponi, Associazione Marco Pietrobono, Associazioni Motociclisti, AIFVS, Associazione Massimi, Associazione ISDE – Medici per l’Ambiente, Legambiente, Salvaicislisti, Fiab, Fci e “tantissime altre che ancora continuano ad aderire al documento E’ Emergenza Stradale che tutte/i hanno sottoscritto“.”II Capo dello Stato Mattarella – hanno detto gli organizzatori – ‘ha espresso apprezzamento e continua attenzione sui temi contenuti nel documento’ ed ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, le nostre richieste“. “Speriamo che la Terza Conferenza Ministeriale globale, che si conclude oggi a Stoccolma: decida di dichiarare lo ‘Stato di emergenza stradale globale“. “Se il Coronavirus ha ucciso duemila persone (con stato di emergenza globale), fino ad ora, perche non prendere nota di cia che ha fatto il ‘virus dell’auto’ da decenni: nello stesso mese che e passato dall’inizio dell’epidemia ci sono stati più di 22.000 morti da collisioni stradali nella sola Cina . Nel 2018 nel mondo ci sono stati 1.350.000 morti, in Europa 26.000, in Italia 3.385. Quanti ne dovremo aspettare di più? Dal 2015 al 2018 c’e stato un aumento di 100.000 vittime della strada all’anno (fonte: OMS)“.

Mamma Lina “Chiediamo a chi di dovere di non stare più in silenzio”

“Chiediamo a chi di dovere di non stare più in silenzio, poichè rischia di diventare complice. Finchè non si garantirà la giusta pena, il nostro non sarà un paese civile“, dice mamma Lina, mentre partono gli applausi, ma anche urla e pianti. “Non calpestate il nostro cuore già in frantumi, non lasciare impuniti chi ci ha provocato il dolore eterno“.

Il ricordo di Antonio Ciuffreda, 17enne di Mattinata, deceduto il 5 dicembre 2018.

Fabio Sepe, ed Agostino Antonacci (di Cerignola), è stato citato nell'elenco dei ragazzi che hanno perso la vita, a causa di incidenti stradali, anche il giovanissimo Antonio Ciuffreda, 17enne di Mattinata (Foggia), deceduto a causa di un sinistro avvenuto il 5 dicembre 2018, nel Mattinatese, nei pressi di un distributore di carburanti. Come testimoniato da StatoQuotidiano, ad un anno dalla scomparsa, 5 dicembre 2019, parenti, amici, e quanti volevano e vogliono bene ad Antonio si sono riuniti a Mattinata facendosi promotori, "in silenzio e commossi", di una fiaccolata che, dalla chiesa di Santa Maria della Luce, è arrivata fino al luogo del sinistro. "Antonio era una ragazzo semplice, pieno di vita, altruista e generoso", dicono a StatoQuotidiano dei conoscenti del ragazzo. "Gli piacevano le moto ed era tutto per i suoi amici". Il sogno del giovane era quello di "diventare un vigile del fuoco". Alla fiaccolata di Mattinata erano intervenuti anche i genitori di un altro ragazzo, Francesco Sepe, deceduto anch'egli per un sinistro stradale a San Bartolomeo in Galdo. I destini e le coincidenze che uniscono Antonio e Francesco. Le famiglie di Antonio e Francesco sono infatti legate da un analogo e tragico incidente, ma, soprattutto, "perché in due ragazzi, oltre a somigliarsi tanto, quest'estate si sono conosciuti a Mattinata mentre Francesco era in vacanza nel Gargano".

Gli incidenti stradali nel 2018: i numeri . Con riferimento ai dati diffusi dall’ISTAT per il 2018, nel nostro Paese il numero degli incidenti che hanno provocato gravi danni a persone sono stati complessivamente 172.334. Questo dato evidenzia un decremento rispetto all’anno precedente, il 2017. Per quanto riguarda, invece, il numero dei decessi, questi sono stati 3.325 e i feriti 242.721, con una diminuzione dell’1,7% rispetto al 2017.

Per quel che concerne le morti dovute ad incidenti stradali nel corso del 2018, va ricordato che un’influenza rilevante è data dal crollo del Ponte Morandi a Genova, avvenuto il 14 agosto del 2018. I dati relativi ai decessi per sinistri stradali del 2018, da un lato fanno trapelare un tiepido ottimismo, soprattutto dopo che, per l’anno precedente, si era registrato un incremento del 2,9% degli incidenti mortali. Tuttavia, nel corso degli ultimi cinque anni, si è assistito a una sorta di altalena, con fenomeni di aumento e diminuzione del numero dei decessi: nel 2015 sono stati 3.428, per scendere nel 2016, aumentare nuovamente nel 2017 e diminuire l’anno successivo. Gli incidenti: quali sono le cause principali? I dati resi noti dall’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) rivelano che la causa principale degli incidenti stradali è la distrazione. Quindi, sono fattori soggettivi quelli che determinano, in primo luogo, sinistri stradali: eccessiva stanchezza, mancanza di sonno, stile di vita non regolare, alterazione dei ritmi sonno-veglia. Lo studio sulle ragioni principali degli incidenti sulle strade italiane è stato condotto dall’Istituto Piepoli, un’organizzazione di ricerca indipendente, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su commissione di ANAS S.p.A. “E’ stato sottolineato come siano sempre stati sottostimati gli effetti negativi di atteggiamenti quali machismo o eccessiva leggerezza, che diminuiscono sensibilmente l’attenzione durante la guida o, nel peggiore dei casi, provocano deliberatamente incidenti e situazioni altamente pericolose. Senza contare, poi, l’influenza che hanno l’assunzione delle sostanze stupefacenti e alcool che, alterando lo stato di coscienza, aumentano in maniera esponenziale le probabilità del verificarsi di incidenti mortali sulle strade”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it