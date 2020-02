Il “Treno di Francesco”: il Gargano incontra il Papa (INTERVISTE – VIDEO)

Ischitella, 23 febbraio 2020. È partito da Ischitella “il Treno di Francesco”, all’alba di questa domenica 23 febbraio, con direzione Bari. Un servizio ferroviario straordinario delle Ferrovie del Gargano messo a disposizione alla comunità garganica per poter permettere di partecipare alla visita di Papa Bergoglio nella città di Bari. È la seconda volta che il Santo Pontefice visita il capoluogo pugliese, l’ultima volta è avvenuta il 7 luglio 2018, e per quest’occasione ha presenziato all’incontro “Mediterraneo, frontiera di Pace” coni vescovi all’interno Basilica di San Nicola.

Il treno speciale che ha visto come capolinea di partenza e di ritorno Ischitella, ha fermato a Carpino, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Apricena, San Severo. Soddisfatti i passeggeri per quest’ottima iniziativa di FerGargano, che hanno trovato il collegamento ferroviario straordinario come un modo comodo per raggiungere la città di Bari, blindata per le auto vista l’eccezionalità dell’evento.

