La Juve a piccoli passi continua: 2 a 1 al Mazza

Dopo due gare in trasferta senza raccogliere i tre punti la Juventus torna a vincere lontano da Torino. A Ferrara il testa-coda della classifica finisce con la vittoria per 2 – 1 della capolista, che allunga e aspetta i risultati di domani di Lazio e Inter.

Il gol del vantaggio lo segna Ronaldo al 39′, arrivando puntuale sul secondo palo per concludere a rete il traversone dalla parte opposta di Cuadrado. Per il fuoriclasse portoghese si tratta dell’undicesima partita consecutiva da lui giocata in cui è riuscito ad andare a segno. Il secondo gol arriva nella ripresa, firmato da Ramsey che scavalca l’uscita del portiere con un pallonetto su assist di Dybala. Al 69′ i padroni di casa accorciano le distanze con un rigore trasformato da Petagna e concesso dopo ricorso al Var. Nel finale punizione di Ronaldo che si stampa sulla traversa. Tra le note positive di giornata per i bianconeri c’è anche il ritorno tra i titolari di Chiellini, sul cui rientro Sarri punta molto nella parte decisiva della stagione.