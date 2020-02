La Lazio tiene il passo della Juve: battuto il Genoa

Al termine di una gara bella e combattuta fino all’ultimo secondo la Lazio vince 3 – 2 a Marassi contro il Genoa. La formazione di Inzaghi resta così a un punto di distanza dalla Juventus, aumentando fiducia e morale in vista del rush finale di una Serie A TIM combattuta come mai nel recente passato per la lotta al titolo. La Lazio passa subito in vantaggio al 2′ con una rete di

, ancora schierato titolare al posto di Lazzari, mentre dalla corsia opposta, stante l’infortunio di Lulic, è ormai Jony il padrone della fascia. Il primo tempo non registra altri gol, ma ospiti vicini al raddoppio con Caicedo fermato da Perin e padroni di casa prossimi al gol col palo che nega la gioia a Favilli. Nella ripresa il solito

entra nel tabellino marcatori col suo ventisettesimo gol in campionato al 51′. Passano 6′ e

, con un gran tiro di prima dal limite dell’area manda la palla all’incrocio e riapre la partita. L’ingresso di Pandev carica i rossoblù, ma arriva al 71′ la splendida punizione dal limite di

che riporta gli ospiti avanti di due gol. Nel finale il rigore trasformato dallo specialista

all’89’ alimenta le speranze del Genoa di acciuffare il pareggio, ma finisce 2 – 3 e Inzaghi raccoglie la quarta vittoria nelle ultime cinque gare, candidandosi senza più timori per la volata scudetto.