Manfredonia, coltelli in auto: denunciati 53enne e 20enne. Nessuna spiegazione su possesso

, 23 febbraio 2020. Il robusto servizio dell’altro ieri, svolto tra Monte Sant’Angelo e Manfredonia, finalizzato a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti e a controllare in maniera capillare il rispetto delle norme sul codice della strada, ha portato una serie di risultati positivi.

Nel corso del servizio i Carabinieri di Manfredonia hanno denunciato in stato di libertà 4 persone, un 53enne e un 20enne manfredoniani, i quali sono stati trovati in possesso di coltelli di grosse dimensioni, occultati all’interno delle rispettive auto sulle quali viaggiavano. I due coltelli, dei quali non erano in grado di fornire giustificazioni circa il possesso, sono stati sequestrati.

Denunciati anche altri due manfredoniani, un 20enne e un 40enne, beccati alla guida dell’auto con tasso alcolemico superiore a quello consentito. Addirittura, uno dei due, con tasso pari a 2.00 g/l.