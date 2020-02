Manfredonia, positivi ad alcol test e guida senza cintura: fioccano sanzioni dei Carabinieri

, 23 febbraio 2020. Il robusto servizio dei Carabinieri del Comando Compagnia di, svolto l’altro ieri, tra Monte Sant’Angelo e la città sipontina, finalizzato a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti e a controllare in maniera capillare il rispetto delle norme sul codice della strada, ha portato una serie di risultati positivi.

Oltre a quanto riportato in altri testi, sono stati denunciati anche altri due manfredoniani, un 20enne e un 40enne, beccati alla guida dell’auto con tasso alcolemico superiore a quello consentito. Addirittura, uno dei due, con tasso pari a 2.00 g/l. Non sono mancate le segnalazioni alla Prefettura per possesso di modiche quantità di stupefacenti; un assuntore che a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di “eroina” e “marijuana”. Elevate anche 20 contravvenzioni al codice della strada di cui 15 per il mancato uso della cintura.