Quando internet diventa un consulente: i consigli che passano dalla rete

con una risonanza mondiale, la quale ha, in qualche modo, uniformato esigenze e stili di vita, sostituendosi in parte alle normali attività della vita quotidiana., dato che molte attività tipiche di tutti i giorni si sono, in parte, trasferite in Rete.

Dall’acquisto di un qualsiasi bene nell’ambito del commercio elettronico, fino al contatto con un amico, con un conoscente o con uno sconosciuto – è il caso dei social – , passando per le più svariate forme del divertimento oppure per l’accesso a un pubblico servizio, nonché per un pagamento, niente – o quasi – ormai può fare a meno di Internet. E lo stesso Internet, proprio a fronte di tale tendenza in crescita, è diventato un imprescindibile riferimento per gli utenti, che ormai dialogano con la Rete per ottenere risposte alle più semplici domande di tutti i giorni.

A tal proposito, va detto che esistono addirittura delle guide per interrogare il web in modo da ottenere le risposte più soddisfacenti alle proprie domande, con tanto di indicazioni sui modi migliori per porre il quesito.

Ecco dunque alcuni dei consigli primari per la ricerca, provenienti dallo stesso web:

Prima di chiedere a Internet, fare una ricerca sul web rispetto a quanto cercato

Dare importanza alle pagine F.A.Q. (ovvero le Frequently Asked Questions), per capire se c’è già una risposta online alla domanda posta

Cercare i forum e i siti web con risposte pertinenti alla domanda, per capire se ci sono già quesiti e soluzioni di risposta soddisfacenti in merito

Gli italiani e il web: alcune tra le domande più frequenti

Detto questo, è chiaro che le domande poste alla Rete passano da vari fattori, di tipo geografico, sociologico, culturale e altro. In Italia, nello specifico, stando ai dati diffusi da Google, le domande più in voga nel 2019 hanno riguardato vari aspetti, dal modo di presentare la richiesta come “navigator”, fino ai metodi per creare un pollaio fai-da te, passando per le modalità di compilazione della fatturazione elettronica. Oltre alle domande dirette, anche l’inserimento di parole chiave è un indicatore di domande implicite poste dagli utenti al web, le quali, come si è visto, riguardano molto spesso il mondo del lavoro o dell’economia, nonché dei servizi. Un esempio su tutti sono le impennate di ricerca di parole chiave connesse al mondo del trading, come “broker” e “forex”, alle quali il web fornisce già delle risposte, magari tramite i relativi siti di comparazione, che forniscono informazioni utili su come scegliere i broker online per trading e forex.

Lo stesso vale, sempre a titolo di esempio, per il settore dei viaggi, su cui primeggiano ricerche legate a temi quali “viaggi last minute 2019” e “siti per condividere viaggi in auto”.

Le app e gli acquirenti virtuali: un rapporto sempre più solido. Molte volte le domande degli utenti riguardano gli acquisti virtuali, una delle attitudini più frequenti degli utenti sul web, dato che, soltanto in Italia, nell’anno 2018, tale comparto ha fatto registrare una spesa di ben 40 miliardi di euro. In questa direzione piuttosto importante è l’apporto delle app, le quali, pur non rispondendo a delle domande specifiche, sono in grado, per loro stessa natura, di venire incontro alle esigenze degli acquirenti, con il vantaggio di essere accessibili da qualunque luogo e in qualsiasi momento del giorno.

I compratori virtuali hanno infatti a disposizione nei propri dispositivi mobili applicazioni di tutti i tipi, sia per iOS che per Android, a partire da quelle app che sostituiscono le funzioni delle classiche “carte fedeltà” dei supermercati oppure dei centri commerciali.

Ma non finisce qui. Un’altra domanda implicita, tipica degli acquirenti del web, è quella rispetto alla comparazione dei prezzi di prodotti e servizi, i quali talvolta hanno costi diversi a seconda del portale oppure dell’operatore di riferimento. Grazie a tale possibilità la scelta tra un bene o un servizio si semplifica, anche alla luce delle recensioni degli altri utenti nonché delle indicazioni connesse all’importante variante del prezzo.