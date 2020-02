Tutti vogliono fare i primi della classe nelle liste per le regionali

“Mi candido nella lista del presidente che sarà Raffaele Fitto”. Ne è convinto– consigliere comunale di Foggia, ex leghista- e non da ora, che l’europarlamentare sfiderà gli altri candidati alle regionali pugliesi. Su, che ha fatto la sua stessa scelta dopo essere stato eletto nel partito di, si sprecano le ipotesi. Fino a qualche mese fa poteva addirittura ritornare nel centrosinistra, in una civica, provenendo dall’Udc, altre voci lo davano vicino a Fdi, partito in cui non ha trovato sponde.

Si fa largo in questi giorni una tendenza a cercare posto nella lista del presidente da parte di chi non si riconosce più nei partiti tradizionali del centrodestra, il problema è che non si conosce il nome del presidente. Se dovesse essere Fitto qualcuno auspica una visione nella compilazione di più ampio respiro, se dovesse essere una leghista qualcuno teme che possano esserci criteri di scelta più severi. Discorsi in libertà, quello che pare più certo è il costituirsi di un asse Puglia-Campania fra Fi e Fdi per sostenere reciprocamente Stefano Caldoro e Raffaele Fitto.

Sulla sostanza delle liste un numero notevole di candidati preme per schierarsi in quelle della Lega, 32 sugli 8 stabiliti per la Capitanata. Grande appeal ha Fratelli d’Italia con gli ingressi di Bruno Longo e alcune candidature già blindate come quelle dell’uscente Giannicola De Leonardis, Ciccio D’Emilio, Nunzia Canistro di S. Giovanni Rotondo, probabilmente anche Marco Camporeale di Serracapriola, Gianvito Casarella di Cerignola. Il 13% è l’asticella che vogliono toccare e superare. Secondo i veterani delle campagne elettorali e dell’esperienza politica, come nella Prima Repubblica si faticava ad organizzare un manipolo di concorrenti perché tutti molto quotati, così oggi diventa difficile selezionare. In anni passati, invece, si è sedimentato l’andazzo del “faccio il candidato” da un giorno all’altro.

Prosegue l’allestimento delle liste di Forza Italia. Amici del partito dicono che non c’è la fila alla porta per lo slancio verso le regionali. Del resto in molti hanno lasciato gli azzurri per entrare nella Lega o in Fdi. In ogni caso i forzisti sono ben consapevoli che, senza di loro, non si vince e che si può perdere anche per un voto. Fra i candidati ci sarebbe Costanzo Di Iorio di Torremaggiore, Franco de Cosmo di Cerignola, si dice anche l’uscente consigliere regionale Napoleone Cera dall’Udc, partito che alle politiche era nella coalizione di centrodestra, l’uscente Giandiego Gatta di Manfredonia.

Due indiscrezioni anche per i nomi delle donne da inserire in lista (tre in tutto) Rosa Caposiena di S. Severo, e Michaela Di Donna, di Foggia. La prima, combattivo consigliere comunale anti-Miglio, rimasta quasi sola a fare opposizione in consiglio comunale dopo che altri del gruppo azzurro si sono resi indipendenti o sono entrati in Iv. La seconda, cognata del sindaco Franco Landella, è stata candidata alle politiche del 2018 in cui ha ottenuto oltre 39mila voti nel collegio Foggia-Gargano. Non scattò il seggio perché arrivarono prima Elvira Savino ed Elio Vito, e ci fu il boom del M5s. Oltre che auspicato dal sindaco, il suo schierarsi per la coalizione è avallato dal coordinatore regionale Mauro D’Attis. Una ricerca di spazi alternativi per lei, visti anche gli esiti delle politiche scorse, può essere probabile, nella lista del presidente o in un’altra lista. Servono non meno di 15mila voti del partito per far scattare un seggio. Il punto è: se Fi continua a perdere pezzi importanti dello scacchiere, a prescindere dall’esito delle regionali, cosa succede poi al Comune di Foggia dove si è dispiegato il fuoco amico in più di un’occasione? O non conta per qualcuno che l’amministrazione resti salda al suo posto? Basta liquidare il caso, se fosse tale, con un: “In quel caso, senza Di Donna, scattano altri appetiti”, dice un dirigente forzista.

E’ chiaro che il centro-destra mira non solo a vincere ma a contare la forza dei singoli partiti, a stupire con effetti speciali e, anche, a rendere Foggia la cabina di regia della vittoria a guida leghista o meloniana. Landella è sindaco, eletto in Fi, il pieno di voti per Lega e Fdi può cambiare gli equilibri della coalizione nel momento in cui gli azzurri mostrano più debolezze interne e sulla scia delle europee, con la Lega quasi al 29% e Fi ferma al 12%, 6 punti sotto quelli delle politiche. Criteri che muovono le liste. Dato che 5 anni fa il centrodestra si presentò diviso, i paramentri di riferimento sono le politiche e le europee, sempre che si mantenga l’unità della coalizione come si va ripetendo.