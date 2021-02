“A Manfredonia si contestano gli investimenti portuali”

Manfredonia, 23/02/2021 – (loradibrindisi) “Manfredonia è città molto similare a Brindisi, che ha conosciuto una forte industrializzazione e che di rimbalzo adesso si oppone agli investimenti che le si prospettano davanti (vedasi il referendum con il quale è stato bocciato il deposito di gpl targato Energas).

Quello che vorrebbe fare la Seasif è assumere 200 lavoratori; utilizzare tre banchine e il nastro trasportatore per insediarvi due stabilimenti per la lavorazione della bentonite e dei polimetallici, un impianto di gnl e bunkeraggio e un impianto per la purificazione della CO2.

Ma i Verdi di Manfredonia sono sul piede di guerra, perché tutto il mondo è paese, purtroppo o per fortuna.

E allora giù con le accuse: “L’autorità di sistema Portuale e il suo presidente Patroni Griffi sta sponsorizzando un petroliere che non ha alcuna intenzione di innovare la sua impresa e che rimane ancora ancorata alle fonti fossili”. E di questo passo, il pasto lo avranno garantito ben pochi. Perché se ci si permette il lusso di rifiutare anche il Gnl come combustibile di transizione, allora forse l’ambientalismo più che una forma alta di lotta civile per ottenere il sacrosanto contemporamento tra salute e sviluppo, diventa la foglia di fico dietro la quale nascondere fanatismi che hanno poco a che vedere con l’essenza della sinistra”.(loradibrindisi)