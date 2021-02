Avevano 2,5 kg di droga in casa: arrestati madre e figli nel Barese

Bari, 23/02/2021 – (ansa) Una 46enne con i figli di 18 e 19 anni custodivano in casa armi e droga. Lo hanno scoperto i carabinieri di Altamura, in collaborazione con un’unità cinofila, che hanno arrestato i tre in flagranza di reato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, armi e munizioni. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato in un armadio della stanza da letto due sacchetti in cellophane contenenti marijuana e due pistole scacciacani, di cui una con canna modificata e 80 cartucce di vario calibro. In una dispensa della cucina, è stata trovata altra droga, suddivisa in ulteriori due sacchetti in cellophane, per un peso complessivo di oltre due chili e mezzo. Nella disponibilità dei tre, inoltre, sono stati rinvenuti 3 bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e 1.570 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Madre e figli, disoccupati e tutti incensurati, si trovano ora detenuti agli arresti domiciliari.(ansa)